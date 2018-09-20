最近在華州林霧市一名試圖以基因鑑證方法證明自己具有多族裔血統的商人，因為爭取申領政府族裔商業執照失敗，得不到他要的好處，結果決定要告政府。這反映著族裔在以白人為大多數的社會中，聲音已開始響亮起來，懂得為自己謀求利益好處。

美國雖然是移民國家，但一直以來族裔群都給人低人一等的感覺，想要爭取任何社會福利都是事倍功半，倍加努力也未必得到成果。經過歷年來的進化與進取，族裔群開始由零散一堆而團結成為一組一圈，繼而成為有組織有勢力足以影響社會的社區。

雖然林霧市報稱為多族裔人士的那位商人被驗證的非裔血統不夠百分之一，整體的族裔成份也不夠百分之十；他自視為多族裔群的目的顯而易見，是族裔身份有利可圖，可以在政府機關取得很多專門留給族裔人士經營的工作合約。

目前華州政府在相關族裔身份申請的文件程鑑證過程中，外貎為首要鑑定因素。對那些經歷了多代異族通婚的後人來說，從外表與樣貎已難以證明是族裔，他們需要提交基因鑑證報告來引證。但華州基因鑑證化驗所良莠不齊，化驗結果也各說各法。華州政府一直沒有明確族裔身份官方驗證指引，很容易惹來投機者盡力證明自己的稀有族裔成份。

當有人千方百計要證明自己是族裔時，其實也證明族裔在社會上的身價與社會地位是相繼提高。對於曾經被輕視的族裔來說，這是可喜現象。