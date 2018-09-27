杜爾肯市長上任後首任財政預算案剛出爐，雖然距離最後落實執行還有一段時間，也要經過市議會審議及一些例行的公眾聽會，但十不離九，大部份都會按預算分配到各政府部門，好讓執事者心中有數，在未來兩年看錢辦事。

這份財政預算主要照顧著西雅圖市的基本民生如運輸、警務、消防、公共設施、住屋等，面面俱全，但實際上能否全面普及所需，相信還是留待未來分曉吧。

凡是任何一份財政預算案出爐時，總是充滿承諾與希望。杜爾肯市長強調在未經市民同意前，她以不增加稅來實現預算案。話雖如此，她的很多前任也曾說過同樣的話，其中墨瑞前市長在任期內加稅次數之多更是所有前人莫及。我們期望杜肯爾市長能兌現諾言，不要令納稅人百上加斤。

為西雅圖打造更好的明天是杜爾肯市長財政預算案的目標，期盼各市政府部門在分到撥款後便要認真做事，為民服務。當然撥款永遠是不會有「足夠」的，但在僧多粥少的情況下，能分得一杯羹或得到遞增已算走運了。

在經濟好景時，大家可以大花筒寛鬆地花費用錢，但現今經濟慢熱，各大商企也要相繼縮減節約，西雅圖市政府也不會例外。各部門做當家的能善用撥款，以最少的款額造出最大的成效才是贏家。巧婦難為無米之炊而也能做出大筵席才顯真本領。大家請拭目以待，看看杜肯爾能否成為當代的大巧婦吧。