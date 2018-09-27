市議會不記名通過 $7億 鑰匙球館翻新工程

（本報訊）24日，西雅圖市議會以不記名方式進行投票，通過了價值7億美元的鑰匙球館（KeyArena）翻新工程。為西市引進全國曲棍球聯合會（NHL）球隊掃除了最後障礙。

在此次匿名投票中，議員以8-0的結果一致通過該方案。此次方案的通過意味著鑰匙球館在2020-2021賽季便可迎NHL球隊入場比賽。

此次球館翻新工程承包商橡景集團（Oak View Group）的CEO Tim Leiweke表示：「這是一個偉大的時刻。我認為這是漫長旅途的開端，而不是結尾。我們有許多工作要做，而現在至少我們可以開始著手去做了。」

關於鑰匙球館翻新工程的討論早在10年前便已經開始。當時西雅圖超音速隊的東主舒爾茨（Howard Schultz）便提出修復球館的建議。由於球館缺乏豪華設備，最終導致超音速隊於2008賽季結束後離開西雅圖，移至俄克拉荷馬市（Oklahoma City），並更名為雷霆隊（Thunder）。

雖然在超音速隊離開後，球館翻新計劃不斷出現，但沒有一項得以發展到現下階段。雖然球館翻新完成後或許無法立即讓NBA球隊回歸，但即將迎來NHL球隊無疑也令體育迷們喜出望外。

對於翻新方案的通過，西雅圖市議會議長哈雷爾（Bruce Harrell）表示：「這筆交易對於市府來講十分有利。這是世界級別的遺產項目。」