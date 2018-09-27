Tracy和我一直羡慕朋友們在婚禮前到台灣、越南或中國拍攝的照片。這些亞洲國家通常整條街都只供攝影工作室使用，價格約為美國的25％。我們多次想再訪問台灣的理由，以證明在時間和成本上的可行性。同時，我們還得去台北霞海城隍廟（Xia Hai City God temple），因為它在我們的羅曼史和購買婚禮必需品中發揮了重要作用。

在對一些婚紗攝影工作室進行研究後，我們根據好評的程度，決定由台北的伊頓（Eton）婚紗攝影工作室全權負責。我們在攝影工作室的第一天是作事前的各項諮詢。最初我們想早早作個預約，但顯然工作室直到下午1:30才營業。一位朋友告訴我，這兒的人是整夜聚會，在吃完早餐後才回家，然後一直睡到下午，這是多麼有趣的生活方式！

諮詢工作的第二步是我們要挑選拍照時穿的所有禮服，要選擇的禮服真是多到你可以想像到的各種風格和顏色。當然，我的燕尾服選擇範圍要小得多，我只用30分鐘的時間挑選好了一套。然後我們討論了大概要擺出什麼樣的姿勢、需要的一些配件，並決定了拍攝的地點。

正式拍攝的第一天是從伊頓婚禮化妝室開始的。新娘必需在早上8點開始準備。司機帶我們和攝影師、助手及造型師一起到淡水莊園（Tamsui Manor）。我們全都擠進了一間有多面鏡子的房間，與其他8對夫婦一起作造型設計。婚禮照片場地以人造照相館而聞名，擁有教堂、迷人的海景以及各種花卉和當地文化背景的室內裝飾。男攝影師非常擅長的讓我們擺出各種非常可愛的姿勢。

我擔心間歇性的下雨天氣會破壞第一天的攝影行程，在雨停的時候我們到室外拍照。工作室對狀況的處理實際上運作得很好，我們拍到了想要的所有照片。我們必需拍攝數百張照片，並在下午5點左右結束。經過一天的疲憊，我們還需得準備第二天重複這些過程。

我們第二天第一站是大同大學（Tatung University）。這所大學擁有雄偉的歐洲建築、羅馬風格的走廊和kois噴泉。一名大學生路過時停下來把我們拍攝入照，我們覺得像名人般受到關注！

之後大隊人馬去了林安泰古厝（Lin An Tai Historical House and Museum）。我們在這裡拍了一些最好的照片。在古厝裡有一個心形造型的設計，是預先專門為夫妻拍照用的。

最後，開車1小時到美麗華百樂園（Miramar Entertainment Park），我們花了大約20分鐘在摩天輪前擺姿勢。當我們趨車前往時，天正在下雨，但是當我們拍照時雨停了下來。我們再次幸運有好天氣。

最後一天沒有拍照，但同樣令人筋疲力盡。因為我們需要趕飛機回家，同時在那一天必需在一個半小時內從500張照片中挑選60張照片。當Tracy在攝影工作室完成時，我不得不提前離開工作室去阻止司機，擔心他沒接我們就走了。

如果把全部狀況加起來，在資源和人員的使用上有些不合理。我們的拍攝隊伍兩天全程跟班，包括了一個司機、一個攝影師、一個助手和一個造型師。我們有7套服裝、4種不同的髮型。我們拿到挑選的兩本照相簿裡，有一打是打瞌睡的相片。最昂貴的部份是將龐大的相冊寄到美國，總成本約為2,500美元。

我絕對要向訂婚的情侶們推薦到亞洲去拍婚紗照套餐。在照片拍攝結束時，我們臉部表情累到幾乎僵硬得不會微笑了，但結果令人驚訝滿意。我們的婚禮嘉賓在8月19日的婚禮當天，近距離看了我們的專輯，他們十分讚賞我們這趟遠去台灣拍攝的婚紗照。