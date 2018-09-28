華人移民中流傳著一個故事：美國是一個老牌的移民國家，當你到移民局申請美國身份的時候，在一樓填寫表格，工作人員都是冷冷的態度；當你獲得移民通過，到二樓拿獲准通知的時候，工作人員則是笑臉相迎！所以，華人移民不無感慨地說，有了美國身份，你就是顧客，顧客就是上帝，移民局就要好好地為你服務。然而，在美國移民局官方網站在2018-02-24修改的介紹中，已經沒有了「顧客」的描述，並稱美國「不是移民國家」！

不僅如此，川普政府近來對更加大對移民的限制，移民路上將更見艱辛：

綠卡門檻升高

華府政治新聞網站Politico在2018年9月3日報導，白宮官員正研擬的一項有關「公眾負擔－public charge」的移民方案，主要影響對象是已經在美、正申請綠卡的合法移民，以及正申請合法入境美國者。白宮希望在期中選舉前提出此案，以提振共和黨選民的熱情。然而此方案也會影響到希望未來申請永久居留的無證移民，因為此政策改變，將擴大「公眾負擔」的定義。

依照實施超過一個世紀的聯邦移民法，若潛在移民或外籍訪客可能成為政府重大負擔，官員可拒絕其入境美國。不過至目前為止，相關官員通常把焦點放在需要現金救濟或長期醫護照顧的人。但川普政府的移民政策鷹派鼓吹將對象擴大及於有意使身分合法化的移民，及其享有的更廣泛範圍的政府福利，其中包括糧食券、啟蒙教育(Head Start）、醫療補助計劃(Medicaid)和WIC等補助。

無證移民不符合多數政府補助的資格，但上述構成公眾負擔的對象擴大，適用範圍可能及於移民家庭所有成員。例如過去一名母親申請綠卡時，她本人享用政府福利可能受到調查，而根據新提案，她的子女若享有醫療補助計劃或啟蒙教育補助，也將成為她接受綠卡審查的負面因素，即使她的子女為美國公民。

目前川普政府還在研擬移民法規的變更，已有官員開始採行新限制。2018年1月，國務院指示各使館和領事館，在核發簽證時，需檢視申請人是否可能享用美國政府的營養和醫療補助。移民律師目前正密切注意，國務院的新指導方針是否致使更多因公眾負擔因素簽證遭拒的案例。

申請耗錢耗時

紐約移民聯盟移民政策主任Anu Joshi表示，美國公民及移民服務局(USCIS)於2018年2月將「一個由移民構成的國家」(a nation of immigrants)從其網站刪除，反映了川普政府移民政策的改變。她表示，美國是由移民建立的國家，刪除網站文字，不會改變這一事實，只能揭露川普政府對移民的不友好政策，在此情況下，移民要更積極尋求專業諮詢服務。

另外，移民局月前公佈新規定，要求綠卡持有者在綠卡到期前6個月就要申請更新，申請費高達幾百元,「這樣的規定是移民申請入籍的新障礙，不僅耗費金錢，更耗費時間」。因為過去更新綠卡只需幾週，但現在綠卡持有者等待面試的時間就已長達數月。

收容難民數明年剩3萬

美國川普政府2 0 1 8年9月1 7日連續第二年削減收容難民的上限，下個會計年度，入境美國的難民額度最多只有3萬名。在9月30日結束的這個會計年度，川普政府設定的難民收容數上限為4萬5,000人。但真正入境的難民人數恐怕遠低於此，估計少於2萬1,000人。美國國務卿MikePompeo17日表示：「川普政府改進後的難民政策，符合美國的國家利益，並擴大我們的能力，幫助全球真正需要的人。」

在川普上任之前， 自1980 年「難民法－－Refugee Act」)制定以來，美國難民額度上限從未低於6萬7,000人，近年則約在7萬至8萬人的水準。但川普上任後， 去年把2018會計年度的難民收容數，減為4萬5,000人，是歷史新低。

申請文件不齊證據不足移民官可直接拒絕

移民申請手續繁複， 各種表格、文件、單據不一而足， 稍一閃失，難免掛萬漏一，曾經犯過錯誤的申請人應該還記得那份懊惱。不過，好在一直以來，相關受理申請的作業準則規定，當事人提出申請時所出具的證明， 即使未能建立資格， 但除非「沒有批准的可能性」，應先發出「補件通知」（RFE）。使得申請人們有了補救的機會。然而，這項有利於申請人的規則，就要取消了!

從今年9月11日起，外國公民申請移民時如果提示文件缺失，以致證據不足，移民官員有權直接拒絕個案，而且不必再向當事人發出「補件通知」（RFE）或「否決申請意向通知書」（NOID）。也就是說，申請人必需一次繳齊所有需要文件資料，否則移民官員不必再有任何動作, 可以直接拒絕申請案。