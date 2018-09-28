西雅圖台山族人現排球風 組隊舊金山參賽奪冠回

（本報訊）西雅圖排球協會成員日前出席由舊金山華人排球協會在三藩市華埠舉辦的「三藩市華人第三屆中秋杯」排球賽，奪冠而回，為西雅圖爭光。今次西雅圖排球隊再次以球會友，在三藩市與鄉親共聚台山情。本屆比賽共有七支球隊參加，各隊成員主要是台山僑胞，包括台城隊、斗山隊、四九隊、廣海隊、水步隊、K WEST AUTO CARE及西雅圖隊。

中國台山一直有排球之鄉的美譽。台山人出外謀生到來美國者眾，在離鄉後的台山人也不忘排球運動，故此在全美各大城市，祗要有台山華僑都會有人排球活動。西雅圖排球協會成員也是清一色台山僑胞。球隊約在半年前成立，主要是由一群熱愛排球運動者自發組成，他們自資租用場地，每週集訓兩天，然後就到全美各地參加比賽。據其中一位參賽經驗豐富的隊員表示，西雅圖的排球水準，應該在全美華人球隊中排行頭三名，今次在三藩市的一天比賽過程中取得冠軍是最佳證明。

由於球隊處於初成立階段，球員都是業餘者，目前還未正式有自己的會址或網站，大家都是一呼百應，參與練習和聚會，他們也得到本地很多同鄉及好友的支持，捐助經費，資助他們參與比賽，給予他們莫大的鼓勵。

在中國，廣東省台山市是排球之鄉日。一九七二年當周恩來總理在廣州二沙頭視察廣東省體工隊時曾稱全國排球半台山。在台山，最先開展排球運動的是台城譚氏學校（現育英中學）和四九下坪堡小學。一九一九年二月二日台山十山浮石村成立了中國第一個農民排球組織——華利磨學會（華利磨是英文排球Volley ball的譯音）。此後，在華僑、港澳同胞和社會熱心人士的大力支持下，排球運動在台山迅速普及。

在台山，無論是在城區，還是在各個鄉鎮、村委會，大大小小的排球訓練館、體育場隨處可見。據悉，近幾年台山市各鄉鎮、企事業單位的體育設施，尤其是排球場館的建設一浪接一浪。值得一提的是，僅台山第一中學就擁有近二十個排球場。這些排球場館不僅可用來承接省級以上正式比賽，同時也為群眾提供了良好的訓練、比賽場所。「村村有排球場，村村有排球隊」，這樣一個輕易可見的事實，足以令任何號稱愛好排球的地方在台山人面前自歎不如。據粗略統計，台山市現擁有三千三百支業餘排球隊，會打排球的群眾近五十萬人，約佔該市人口的百分之五十；在台山，現有排球訓練館座，排球燈光球場與室外一般球場之名，真是數不勝數。台山僑胞也將對排球運動的熱情帶來西雅圖，繼續發揚光大。