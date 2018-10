婚禮應該在意和可以不在意的事

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

在兒子廖皓君最近結婚後,我現在宣稱自己是位「婚禮專家」。我學到了一些東西可使婚禮做得更好,並獲得更多的歡聲笑語。如果您也正在籌劃婚禮,下面一些提示可供參考:

可不在意的部份

1.婚禮裝飾豐儉無定式

我40多歲的瑜伽老師和丈夫,在婚禮上沒有任何插花或緞帶的裝飾,因為他們只有不到兩個星期的計劃和準備。然而,這是我見過的最甜蜜、最美麗的婚禮之一。可以在婚禮上作出奢侈地裝飾或者只是稍微的一些裝點,如果這是你想要的方式,因為婚禮佈置是沒有固定的公式。

絲帶和鮮花是常見的裝飾品。我多年前參加過的一場婚禮是用新娘祖母後院的鮮花來佈置的,這是節省金錢和聰明的作法。雖這些花可能有花虫,所以在做插花時需要額外的時間來檢查處理。如果沒有聘請專業服務,自己親手去做的任何事情都會節省錢,但這需要時間和事前的計劃。

2.蛋糕大小不是重點

我的瑜伽老師是一場「大食會聚餐--potluck」式的婚禮!朋友們帶著自己做的食物來分享。老師也沒有準備正式的婚禮蛋糕,只是一個普通的自製蛋糕,但她的朋友帶來了很多餅乾和其他甜食,婚禮上溫暖、愛和厚意也依然豐盈歡樂。

為了省錢,去年結婚的侄子在婚禮上只準備了一個小蛋糕,這對前來道賀的80位客人來說是不夠的。所以餐廳另外準備了色彩繽紛的在杯形容器中烘烤的小蛋糕。無論當事人喜歡怎麼做來滿足預算都是可以被接受的,而且客人也都不會那麼的計較在乎。

我參加過的婚禮中,曾經連一塊蛋糕都沒吃到,因為很快就被分光了,我並沒有覺得有什麼不好的。

兒子為白天舉行的婚禮訂了蛋糕,另一個用於晚上的婚宴。餅店的建議是可以在婚禮蛋糕用完的情況下以一般的蛋糕補替。我們接受了這個建議,甚至沒有人注意到有這種狀況。

3.長篇演講要節制

兒子問我丈夫和我是否想在婚禮上說話,我們拒絕了。婚禮是屬於新婚夫婦而不是父母,如果父母想說幾句話,那也是合適的,但它應該不要多過5分鐘。

4.避免長時間放映幻燈片

我參加過的婚禮曾有過一段長達12或15分鐘,關於新娘和新郎浪漫生活照的幻燈片。我明白當事人拍了數百張照片,但現在有了簡單的科技可以自製幻燈片,但無需張張都要展示給來賓,只需選擇最佳照片即可,且幻燈片放映時間不應超過5分鐘。對當事人來說是些不可抗拒要展示的東西,但對來賓來說意義並不大。

兒子在晚宴招待會上放了幻燈片,製片人是他的朋友 Angel,只是放了幾張照片讓來賓們共賞。Angel,你作的幻燈片簡短有趣,真是太棒了!

5.以電子柬為邀請卡

不要花錢去印高價的婚禮請柬,你的賓客有誰會保留你的婚禮請柬?99%的會將請柬扔進垃圾桶,有些甚至在你婚禮之前。電子請柬(E-vites)是最好方式的,它經濟又環保。此外,還可以在電子請柬中創建精美的圖形。你也可以在Facebook上宣佈你的邀請,讓朋友也以這種方式回覆。

兒子的婚禮我們向華人傳統移民送出了一些從報社儲藏室庫存的中式邀請函。感謝上帝!兒子和媳婦可以使用現成的資源,而不是再花錢去買全新的請柬卡。

6.婚禮留言簿不一定需要

說實話,在我們多次搬家後,我已不記得我的婚禮留言簿被放在哪裡了。因此,除非可以將它用在其他目的,否則不要在花俏的留言簿上浪費錢。

兒子和妻子為婚禮留言簿創作了一個有趣的想法。來賓在小彩色紙上簽名,然後將它插入心形塑料框架中。它現在是客廳裡的一件藝術品,展示了所有客人的簽名和祝福。

需在意的部份

1.新娘和新郎禮服要準備

婚紗禮服很貴,即使有些看起來很普通,也價錢不菲,那該怎麼辦?媳婦家恩有一個聰明的解決方案。她在網上買了一件便宜的禮

服,然後自己在衣服上縫了亮片和珠子。女性喜歡穿與其他人不同的服裝,許多客人稱讚她穿的這件婚紗。

在婚紗和西裝上多花點錢是合理的。畢竟,婚禮是慶祝一對夫婦一起踏上人生的新篇章。如果負擔得起就多花點錢,那是值得的。在婚禮上換穿不同的禮服,可以增加婚禮的熱鬧和派頭。即使對我這個作為新郎的母親的人,我也很開心,不僅當天穿上了不同的衣服,之前也高高興興地去挑選和購買這些服裝。對於要作公婆的人,我建議避免選白色和中國婚禮中最討喜的紅色,不要像電影《怪獸婆婆--Monster-in-Law》中的那個作婆婆角色,老愛與新娘一爭高下。我選擇了紫色、綠色和深藍色的連衣裙。

大多數新郎在婚禮的一整天只穿一套禮服,這對新郎來說是挺不公平的,新郎也該穿得漂亮好好的打扮一番。兒子有白色和黑色的禮服,外加中國傳統的新郎服。要記住!婚禮是當事人和來賓們的時裝秀,服裝的選擇應該列入計劃的一部份。

1-2:兒媳婦家恩把一些珠飾和花飾縫製在婚紗上。(攝影:Sharon Li)

2.需要有趣的節目穿插

讓婚禮難忘的是過程中的細節和驚喜。包括誓言、演講、幻燈片、裝飾、舞蹈和來賓們。

侄子的婚禮給我留下了深刻的印象,他以百老匯風格的誓言讓我們大吃一驚。他的唱歌和動作都很受歡迎。我們真是不知道他是如此有才華。他的表演讓我和他媽媽感動得熱淚盈眶。關鍵是,你能做些什麼來展示一場非傳統的婚禮,這可需要大腦激盪,可不是用錢就可以買得到的點子。

兒子的婚禮簡短卻甜蜜。他妻子的誓言是真情的流露相當的感人。來賓還欣賞到由華盛頓州最高法院法官虞瑪麗(Mary Yu)為兒子和媳婦主持的結婚大典。

得記住的是,婚禮上任何一程序若運行時間過長,都可能毀掉整個狀況。在儀式結束後,我的朋友們喜歡兒子和新娘一直在過道上跳舞的那部份。在白天舉行的婚禮中,華人和非華人的客人都喜歡舉行的傳統中式奉茶禮儀,新娘和新郎為父母和年長親戚獻茶,喝茶的人會送這對夫婦珠寶和紅包。當新娘在脖子、手和手指上戴上所有贈送的珠寶時,這是一場精彩的節目。

3.娛樂活動不可少

兒子的婚宴有什麼讓人驚喜?中國海景大酒樓用鑼和中國節日的音樂來祝慶,並展示了一個皇家婚禮桌服務的項目。許多客人非常喜歡這個演示,他們甚至用手機錄下了整個過程。

我參加婚禮中讓大家笑得很開心的一個遊戲,是邀請一群男性上台,並要求被蒙住眼睛的新娘,來識別哪個才是新郎的手,最好笑的高潮是新娘認錯誰是真正新郎的手。在另一場婚禮上的有個不太好的遊戲,是一位伴郎在新娘的胸前掛著一塊葡萄,新郎不准用手拿起那塊葡萄吃,其實那樣的遊戲是很差勁的。

4.讓來賓共同參與

在兒子婚禮時,DJ邀請所有女士們一起跳著舞唱著《Girls Just Want to Have Fun》這首歌,男士們用《We Will Rock You》的音樂來跳舞。您能想像多代來賓們共聚不堂,穿著華麗閃亮的衣服一起跳舞的場景嗎?舞池裡一些來賓們舞出狂野動作時,一些保守的人出現了,但其客人卻十分喜歡這種氛圍。這是個充滿能量、幸福和自由慶祝的精神!

5.需必備節目單

我參加的所有婚禮都沒有在桌子上放節目單,兒子的婚禮上我們作好了這樣的準備。也許我組織過太多的活動,節目單可以告訴客人,他們可以期待什麼以及將會發生什麼,同時也表明作為主人的是有組織的、體貼的,並尊重客人的時間。如果有人想早點離開,他們知道何時退場或去洗手間是最適當的時刻。

6.地點的選擇要考慮

為了容納我的朋友、兒子的朋友,以及他妻子的家人和朋友,我們挑選了兩個場地,一個是在BallardBay俱樂部,提供的是自助午餐;另一場是在中國海景大酒樓,是提供晚宴的。這兩個場地都有各自的優點。知道一些華人移民更喜歡中餐,我們知道我們必需選擇一家中餐館。一天內舉辦兩場大型活動是令人筋疲力盡的。如果我不得不為另一個兒子再做一次,我也不會作任何改變。我們從外地來的親戚朋友和賓客們喜歡能參加兩個不同的婚禮。

大多數人認為在中餐館舉行婚禮會更便宜些,其實不然。中餐館也有不同的價格,如果活動是面向社區,場地費或許可以獲得些折扣,但對於婚禮來說價錢反而會高得多,有時甚至高過西式餐廳的開銷。

在計劃婚禮時,是有太多的細節和工作要考慮。決定婚禮是大是小、是豐是儉,以及舉辦地點等,當事人才是老闆。是有很多可供選擇,而挑戰是自己如何將渴望的夢想婚禮,縮小到可接受的程度和標準。