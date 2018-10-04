華盛頓州附近水域佔著先天優勢，水清浪靜，適合不同種類海產貝類生長，收成又大又肥美，近年已成為東南亞美食市場的搶手貨。由於市場龐大，經常供不應求，利潤按時價計利錢深，自然勾起部份營商者的貪念，挺而走險，最近一名韓商在兩年內故意走漏申報二十五萬磅海參，最終被繩之於法。

不實報實銷是要避開超額購入的懲罰及要賺更多金錢。但這些冒險行為到頭來還是要多倍奉還。罰款坐牢祗是對法律條文的基本交待， 真正惠及的是透過懲罰來給海洋世界重拾一份安逸與正常的作息， 讓海洋世界回到正常的生態循環境況，得到應有的竭息。

華州海底是個寶，在那裏生存的東西都能賣錢。即使沒有本地市場，但機靈的商人也會將這些海產變成黃金海上鮮，以第一時間運送到合適的市場成交。

要在海底長出佔全華州總產量百分之二十的二十五萬磅海參，恐怕即使是粗生壯養，也要等上一段日子才有這巨量收成。

濫捕祗會加速海產的滅亡，最後燈枯油盡，誰也得不到好處，也搗亂了海底生態。回顧本地三文魚、象拔蚌、生蠔、大蟹等海產數量與質量，已經每況愈下。華州魚業林務管理處立例限捕，不管是商業捕捉或是讓市民閒情玩樂，都有限量，就是要推遲海底世界消失。讓華州海產常有長存。