情緒的體驗值

根據2017年的數據顯示，總體而言世界各地的人們的消極情緒體驗平均得分為30分，這是蓋洛普公司自2006年開始進行這項調查以來所測得的最高消極情緒體驗得分。相比之下，2016年全球消極情緒體驗得分為28分；而在2006年這個數值為24分。

從國家層面而言，大多數消極情緒體驗得分較高的國家在2017年都在與戰爭或其他動盪作鬥爭。美國的消極情緒體驗得分為32分，略高於全球平均水準。在經濟合作與發展組織成員國中，美國的消極情緒體驗得分排名第四，與另外兩個國家智利和土耳其持平。約49%的美國人說他們前一天感覺「壓力很大」，高於全球37%的平均水準。

總之，當今世界的壓力、擔憂、悲傷和痛苦比我們以往任何時候都要大。焦慮、壓力、悲傷和身體疼痛的報告增加，推動了消極情緒體驗這一數值的增長。

積極的情緒

2017 年全球積極情緒體驗得分為69分（ 滿分100分），略低於2016年的70分和2015年的71分。

美國的積極情緒體驗得分為78分，高於全球平均水準。在經濟合作與發展組織成員國中，美國排名第四，與芬蘭持平。大約82%的美國人稱他們在前一天「笑了笑」，92%的人說他們受到了尊重。

報告中表示，無論一個國家在積極或消極情緒體驗指數上的得分如何，任何國家的領導人都需要關注他們國家民眾的情緒體驗。如果不關注公民如何評價自己的生活，不去瞭解他們所面臨的現實問題，領導人就無法有效地治理國家，為他們的公民尋求更好的機會，並確保其後代的生活品質有所提高。

需要靜下來思考

最近運作自然及運作社會的系統，都出現很多錯誤，異常氣候指的就是氣候偏離了預期值，幾次颱風地震，日本損失慘重，新的美國政府打破了世界舊秩序，全球經貿系統紛紛偏離標準值。這些錯誤是直奔失敗？還是新生態的機會？關鍵在於我們必需停下線型加速的過程，世界需要靜下來思考！

今天我們生存在不可預期的加速過程，暫停喘口氣是一種必要。尤其是一切都在偏離系統常軌的現在，氣候、國際政治、人口前所未有老化，科技帶來偽訊息、刻意的欺騙等。都更需要處理誤差值的智慧，把跳脫傳統教條的思維當做超越的可能！

錯誤來自偏離預測的路徑，對誤差友善，可以避免風險失控。2018年4月11日美國國會聽證祖克伯臉書的資料外洩醜聞，祖克伯承認錯誤並承擔一切責任。承認及接受錯誤，似乎比辯護好很多，而且也代表積極除錯的態度，或許這是臉書生存的關鍵。

考試一定要60分及格？誰規定的？政治一定要無所不用其極醜化對手？這種規則又是誰弄出來的？處於當今頻頻出錯的世界，探討不完美的藝術，恐怕比追求完美還重要！最後值得一提的：在「新冷戰」或「新世界秩序」初始與塑成期中，各國需何去何從，非常需要積極思考與付諸行動。