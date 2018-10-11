杜蘭特歷經10年回到西雅圖 重回故土參賽贏全場轟動

（本報訊）勇士球星凱文·杜蘭特（Kevin Wayne Durant）時隔10年回到自己NBA生涯的起點西雅圖，參加金州勇士隊（Golden State Warriors）對陣薩克拉門托國王隊（Sacramento Kings）的季前賽。

杜蘭特在2007年選秀首輪第2順位被西雅圖超音速隊（Seattle SuperSonics）選中，開啟自己的巨星生涯。2008年，超音速隊搬遷至俄克拉荷馬州並更名為俄克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder），杜蘭特也隨隊離開西雅圖。此次是10年來這名超級球星在西雅圖的首場NBA比賽。

當杜蘭特作為勇士隊最後一名首發球員被介紹入場時，他身披超音速名宿肖恩·坎普（Shawn Travis Kemp）的40號球衣，並穿上了超音速隊標誌性的綠金色戰靴，現場瞬間為之沸騰。

重新回到夢開始的地方，杜蘭特百感交集：「這是一切開始的地方我從沒有在比賽前有過這樣的感覺，尤其是一場季前賽出場時我感受到了太多的愛，這一切都非常瘋狂。」

全場比賽杜蘭特一共得到26分，他每投進一球，球迷都會發出熱烈的歡呼，向這位曾經的西雅圖寵兒致敬。

「我覺得每一個人都知道，西雅圖需要一支NBA球隊。我們要一直這麼說，直到這件事情真正發生。」杜蘭特說。