重新發現我童年時代食物的價值 苦瓜、枸杞、榴蓮果，寶島肉脯甚至牛奶……

靜雯博客

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「祖母，請不要在晚餐時吃苦瓜，它嚐起來很苦，我無法吃進肚子裡。」我小時候總是這樣地請求祖母。

「苦瓜對你有好處，你老了就會珍惜它們。」祖母回說。

我當時應該斥責她：「你怎麼知道我老了會喜歡它們？」但卻從來沒有勇氣去挑戰她，因為這會被視為不尊重長輩的行為，這是許多中國老人的問題。他們總是這個食物對你是有益的，因為他們的父母或祖父母代代相傳，卻沒有給出證據和邏輯解釋。

具諷刺的是，祖母的話是對的。我小時候抵制或感到無動於衷的食物，現在居然比以往任何時候都更加欣賞它們。根據祖母的說法，苦瓜被稱為半壽瓜，無論是在你生命的前半生還是後半生，都會不由自主的喜歡上它。如果你在小的時候吃它，可能會在老了的時候不能忍受它們。我的邏輯是人們的味蕾，會隨著時間和年紀而變化。不過，我不知道祖母是怎麼研究出這個結論的。現在，我不僅是愛上它們，還特別了解苦瓜具有清潔生理系統的屬性。有點苦味就像添加某些香料，會增強整個菜餚的味道。

事實上，許多華人餐館都有苦瓜這道菜，並取得了很大的成功。我最喜歡的是苦瓜炒雞蛋，或者大家可以點牛肉炒苦瓜這道受歡迎的主菜。

各位有沒有想過為什麼中餐館可以在沒有苦味的情況下提供苦瓜？他們是將苦瓜在熱水中煮上幾分鐘，就可以擺脫它讓人不快的味道，這就是為什麼我不想自己做飯，因為工續太多了！

枸杞

吃枸杞子顯示中國人在幾個世紀前，一直都知道它們具有很高的營養價值。然而，西方在過去10來年才開始欣賞枸杞。

我小時候並不關心枸杞對身體是好是壞這個問題，因為媽媽從未解釋過為什麼它們對我們來說是必不可少的。她只是說，吃吧！有時，我們的反叛精神會在身體深處沉沒，無論怎麼勸說就是不吃它。為什麼我小時候會這麼抵抗它，因為媽媽通常會把它們與湯中的其他成分混合在一起，煲上幾小時後的湯，枸杞已變得索然無味。

然而，隨著年齡的增長，我正在尋找對眼睛有益的食物，因為我常通過電腦去看和查訊和我專業出版物有關的一些資料，常常是過度的使用眼力。當我回去香港看媽媽時，她才告訴我枸杞的積極作用。

「你想知道為什麼即使我年紀大了，視力仍然很好。是因為枸杞發揮了作用。我做的每一道湯品中都放它們。」多年前媽媽這麼告訴我。

中國飲食文化蘊藏著高深的智慧。甜美的枸杞子是由驚人的元素組成，從而有改善視力的能量，它也可以增強我們的內臟，此外由於它是抗氧化劑，可以幫助我們抗拒失眠。

我用新創意的方法來吃枸杞，這與媽媽的大不相同。我用在炒蔬菜、海鮮和沙拉中，吃起來成了美味佳餚。枸杞

的鮮紅色，可使任何菜餚的外觀看起來吸引人，在菜上撒上幾粒枸杞，會美化你的盤中食。

怎麼煮枸杞？很簡單。首先可以在亞洲雜貨店買到它們，一般是乾燥包裝。回家後先清洗，然後將它們浸泡在小碗水中。我留著浸泡的水用來炒菜，當蔬菜幾乎炒熟時將枸杞倒在上面，蓋上鍋蓋2分鐘，後出爐盛盤。如果想蒸魚，只需將枸杞放在魚身上一起蒸；如果是作沙拉，只需將浸泡水的枸杞瀝乾，然後和其它食材混合即可食用，我現在每週吃3次的枸杞。

榴蓮

我12歲還在香港時，繼父從越南帶榴蓮回家，氣味就像未洗過的馬桶和腐爛的壞水果，我很快就跑開了，從頭到腳躲在床上的被子下。

家人嘲笑我。他們喜歡這種水果，好像是從天堂收到的神奇水果。他們催促我加入他們，「試試吧！你會喜歡它的。」他們懇求道，我在香港時可是拒絕了所有的好意。

今天，我也喜歡榴蓮冰淇淋和蛋糕。如果你摀住鼻子，其實榴蓮味道很好，哈哈這只是向大家開個玩笑！然而一旦你吃了，就會忘記它可怕的氣味，且從此無法釋口。

寶島肉脯/肉鬆

我的許多親戚都來自台灣，每當他們到香港拜訪我們時，通常會帶來特產－台灣肉鬆，我不喜歡它。

現在，它成我家裡最喜歡的小吃之一。可以和麵包或粥一起吃。豬肉鬆不油膩，味道鮮美。現在，大家可以在西雅圖的亞洲雜貨店買到。

牛奶

我們這些住在美國的人，把喝牛奶視為理所當然，因為它隨處可見。在許多國家，牛奶不僅不新鮮且價格昂貴。我小時候就沒喝過被視為奢侈品的牛奶。目前，我承受著這個後果，因體內鈣不足而患了骨質疏鬆症（osteoporois），我的骨頭很脆且有洞。我現在通過每天喝一杯牛奶來補充鈣質。我認為自己很幸運，因為許多不習慣喝牛奶的亞洲人，是因為不能忍受牛奶中乳糖，而我的身體得到祝福，是可以消化牛奶的。

鮮奶不是我在香港家庭的經濟所能承受的，所以當時我們只能為一個五口之家買便宜的，當時不到50美分的煉乳（condensed milk）。煉乳高濃度糖份是不健康的，一罐煉乳需持續被用上好幾個星期。雖然一小瓶鮮奶略大於玻璃杯，但對於一個人來說是足夠，但花費是1美元或要更多些。作為一個孩子，我每天都會喝煉乳作為課餘小吃。簡單地在熱水裡加入一湯匙的煉乳，它的甜味讓我在孩提時，總是感到很滿意。

目前我家的冰箱裡，存放著脫脂和全脂兩種牛奶。我可以互換地喝，有時和碎穀物（cereal）、奶茶和堅果搭配，從不有吃厭的感覺。我期望建立起強壯健康的骨骼，希望有天我的醫生會說：「嘿，你的骨質是怎麼回事？它已經不再疏鬆了！」

宇和島屋本月適逢90週年慶，以上食物都可以在該店買到，凡消費達某一金額都能獲得贈品，請瀏覽uwajimaya.com網址，以了解更多有關週年慶祝活動的內容。