校園慘變流浪者休息室

緃使西雅圖政府很努力為流浪無家可歸者提供各種不同的解決方案，但似乎成效不大，情況卻越來越糟，更染指校園。西雅圖華大校區己經是流浪者經常出沒的地方，但校園內學生經常聚集活動的學生俱樂部HUB也變成流浪者的日間短暫容身之所，實在令人擔憂。

華大校區治安不良是眾所週知事，學校經常要提醒學生，在非繁忙時間避免單獨行而最好聯群結隊在校園內優靜的地區行走。華大校園內的HUB結果忍無可忍要立例規定不准任何人躺下三十分鐘或在廁所內沐浴理髪等措施，也有可能增加校警巡邏。

其實這些規條都不能根治問題，祗會增加費用，徒勞無功。即使每日以專人負責清場也趕不盡流浪者。根本不是準確監控誰在躺臥沐浴的問題。祗因為華大校園與各建築物都太容易讓外人進入，太難控制人流。但是倘若華大園內園外滿佈天眼，學生不提出抗議指責侵犯私隱才怪。

能找到華大作為流連之地的流浪者根本就是因為沒有其他比華大更理想的地方可以渡日，故此才來到校園內，在室內午睡小休，夏有空調冬有暖氣，環境安靜，被驅走的機會又低，所以流浪者入侵校園已是植根了，華大除了HUB以外，其他學系及建築現在也開始考量禁止流浪者進入，可想而知，流浪者問題已經是燃眉之急。

校園是為育材之地，為學生提供一個良好學習環境是卻變得危機四伏。華大行政人員及西雅圖市政府是否要好好想辦法。