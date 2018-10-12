西雅圖僑學界齊賀雙十國慶

（本報訊）大西雅圖地區僑學各界與駐西雅圖台北經濟文化辦事處姚金祥處長暨華僑文教中心陳敏永主任日前分別在西雅圖喜來登大飯店、華埠慶喜公園及中國海景大酒樓舉行三場大型的台灣雙十國慶活動。

姚金祥處長在喜來登大飯店代表台灣政府歡迎本地官民的支持。今年雙十國慶酒會特別以「台灣味」縮時影片及交通部觀光局「台灣十島之美」宣傳片向在場出席者展示台灣現況。姚處長致詞時表示，他就任兩年多期間，與辦事處仝仁們與轄區內六州關係持續深化，包括懷俄明州州長Matthew Mead率經貿團訪台，該州首府夏陽市市長Marian Orr更親來出席國慶酒會。姚處長並介紹台灣推動產業轉型升級、經濟成果、台灣政府同時致力推動司法改革及改善社會福利等現狀，並說明台美關係最新進展，包括美方批准《2019年國防授權法》及《臺灣旅行法》，並將台灣納入「全球入境計劃」，以及雙方於人道救援、女性賦權及縮減數位落差等全球議題上持續加強合作等。姚處長並強調在當前詭譎多變之全球局勢中，台灣雖面臨諸多挑戰，但台灣有信心持續向前邁進，西雅圖辦事處在未來將繼續推動增強與美西北各州之經貿交流與文教合作，同時亦將發揮暖實力，讓各界認識台灣。

在西雅圖台灣同鄉聯誼會主導之下，本年度的雙十升旗典禮與遊行及雙十國慶晚宴，分別在華埠慶喜公園及中國海景大酒樓圓滿進行。場面熱鬧充滿活力與動感，正好象徵並祝願台灣明天一定會更好。