您知道在華埠國際區買的食材作出的晚餐可以治療暴飲暴食嗎？

靜雯博客

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您是否因暴飲暴食而生病？我最近就發生了這個狀況。暴飲暴食不是我常有的飲食習慣，其實自制是我的優點之一。

以下是這件事發生的原因：連續四晚我在社區活動中享用豐富的鮭魚、雞肉、牛排和大量美食，這些活動總是很晚才提供晚餐。平常我總是會回應肚子餓的狀況，尤其是肚子餓到咆哮時就會趕快進食。然而一旦過了該吃飯的時間，我就很容易在不知不覺中狼吞虎嚥了。

除了連續四晚的大塊朵頤，這中間還有一場家庭慶祝活動，美味的午餐間我飽食了義大利麵和海鮮，那可真是一頓奢侈的午飯。但可真是對不起我慣守的紀律，讓它輕易地從我腦海裡脫離了暴飲暴食的約束，而終付出了生病的代價，那是由於吃下太多的卡路里（calories），而實際上是因過量飲食和豐富的飯餚。此外，由於我的工作永遠要求高壓力大，若加上放縱的暴飲暴食，必會導致我身體的崩潰。這個情形以前也發生過，那麼我這次是做了什麼，讓身體能快速的恢復過來？

不是服了美國家庭常備的腸胃藥Pepto-Bismol！而是在華埠國際區買了些食材，利用簡單的配方讓我的身體恢復，制止了這場不健康的放縱飲食後果。

大家一般會認為簡單的食材和做些並不那麼開胃的食物，才可以讓暴飲暴食後的身體恢復健康，其實不然。我的晚餐很美味，我非常喜歡它，所以想和大家分享。

讓我恢復健康的晚餐

我做的是中式家常晚餐，所以沒有哪樣菜是主菜。對我來說，每道菜都有它自身的重要性，有助於平衡和美化晚餐的外觀和食慾。我們為晚餐提供5種食材，但其中只有2種需要很多處理的工作。

我們在華埠的宇和島屋買食材。首先去了海鮮部門，這是挺明智的作法，因為有時他們會很忙，那兒也是購物者的熱門部，也是我最喜歡的部門之一，因為宇和島屋的海鮮品種和質量總是一流的。

如果不知道買那種海鮮是最好的，那麼魚是最安全的選擇。研究發現，每週至少吃兩次魚會為大家提供所需的營養，如歐米加3脂肪酸（omega 3 fats）、蛋白質和其它礦物質和維生素。最重要的是，研究表明吃魚可能會減少患阿爾茨海默氏症（Alzheimer）的機會，此外它很容易消化。

在宇和島屋有很多選擇，但丈夫和我為晚餐買了一磅$28.99的鱸魚。

鱸魚以其肉質潤滑而聞名，即使過度烹調， 它的潤滑口感不會喪失。對於我們兩個人來說，因為還有其他菜不可能一餐就吃掉那麼多的魚，所以只用了一半可以留作下次用。為蒸魚和切碎所有生薑和蔥都是相當多的工作。由於魚十分新鮮，即使沒吃完留到了第二天，我們也從來沒有覺得它是道剩菜。

然後去了農產品部門，我們買了最喜歡的被稱為來自墨西哥的金色葡萄西紅柿（golden grape tomatoes），是黃色而不是紅色的。味道很好，吃起來十分新鮮可口。

我曾經喜歡紅色嬰兒西紅柿（red baby tomatoes），自從找到了金色葡萄西紅柿就取而代之了。我從不喜歡紅色那樣太甜的西紅柿，口感好像是用蜂蜜融化似的。

金色葡萄西紅柿具天然甜味，口感非常清新。通常我會在晚餐時吞吃個大約6-8個小西紅柿，我需要更多地談談吃西紅柿的好處，它們含有抗氧化劑可延緩衰老，而且不需要煮熟就可生吃。此外，只要將西紅柿與其他菜餚搭配在一起， 就會增強餐盤外觀的顏色。我們從沒打算晚餐以素食為主，但若真是如此也沒關係，因為蔬菜很適合大家！

西紅柿旁擺賣的是地瓜，我不知道它是哪個品種的地瓜，我們買的那個瓜肉是酒紅色（burgundy）的，真是太好了。我回家後找出這個地瓜的名字，叫satsuma-imo地瓜。我們喜歡嘗試不同的產品，所以買了一個。為了保持原味將整個地瓜切成兩半煮，切成兩半為的是縮短烹飪時間，煮沸20分鐘後將它從鍋中撈出，為了得到維生素就連皮一起吃，不加任何調味料，享受它天然的甜味。我吃了4片而且非常喜歡。

我的一名員工，在華埠國際區的胡進培(Danny Woo)公園租了一小塊地，從園裡摘了些她種的地瓜葉給我。我很幸運能夠認識一個喜歡種菜的人，她經常給我提供些新鮮的蔬菜。我用生薑和大蒜炒真是太棒了。你可能認為我放了什麼秘密成分，沒有，真的什麼都沒有，只是放了些鹽。如果食材是新鮮的，那麼作為廚師的工作就完成了一半，是無需添加太多花哨的醬汁，去製作成美味的食物。

我買的另一個食材是一罐黑豆，它不是新鮮的食材但味道很好。當我還是個孩子的時候是很討厭豆子類的東西，現在我愛它們，因為我學會了欣賞它們作為我食物的來源之一。豆類有助於消化並提供重要的營養，豆子也是填充物，所以我不需要吃很多米飯來填飽肚子，將糙米與黑豆混合是可口的和滋養的。這些食物做成的晚飯，成了我快復健康最喜歡的晚餐。

大多數人都很驚訝，像我們這麼忙的人居然還有時間在家做飯。我喜歡做飯，因為做飯具有精神舒緩的治療功效。但我不喜歡做事前準備工作，包括切割和洗滌配料，及之後的清洗洗碗碟收拾等雜事。我很高興我家先生不介意做這些事，我忝佔主廚的頭銜，其實丈夫才是真正的主廚，包括準備晚餐和做所有骯髒的工作。也許，我把他訓練太好，或許他破壞了我的潛力，或者他實際上是一位才華橫溢的廚師只等待被發現。很多男人都是很棒的廚師，但是懶得做飯。我不得不承認有些菜丈夫做得比我更好，就像用微波爐裡蒸魚這道佳餚。

與家人選購來自宇和島屋的各種食材，然後一起嘗試動手做飯。畢竟烹飪做飯是需要團隊來合作的，無論你做的是哪一部份工作，團隊合作都會成功。祝大家做飯愉快開心！