大篷車移民抵達美墨邊境 川普擬祭新分離方式

（本報訊）據相關媒體稱，本月13日由洪都拉斯出發的移民大軍在21日衝破墨西哥政府的封鎖，從墨西哥南部繼續向美國邊境挺進。

據有關網站21日報導，一夜之間大軍人數增加到大約幾千人。媒體戲稱他們是「移民大篷車(caravan) 」，他們計劃從墨西哥邊境城市伊達爾戈步行約40公里到達該國另一座城市塔帕丘拉，並在當地落腳。

雖然媒體戲稱說是 「 移民大篷車 」，但這些人並不真的是一路坐著「大篷車」從中美洲來到美國的。他們通過步行、坐汽車、火車等方式，長途跋涉近2000英里抵達墨西哥和美國邊界。大部份偷渡者都來自中美洲，其中一些人會在墨西哥尋求避難，而其他一些人最終目的則是繼續前往美國尋求避難。

中美洲國家貧窮及黑幫暴力問題嚴重，其中薩爾瓦多更是全球僅次於敘利亞最多人口死於暴力的國家，有調查顯示，當地每10萬人中就有99.7人死於謀殺。

報導指出，很多移民在接受採訪時都提到了洪都拉斯普遍存在貧困和幫派暴力問題。洪都拉斯是世界上殺人案發生率最高的國家之一，而這也是他們加入移民大軍的原因之一。分析指，中美洲人偷渡到美國已不再為追逐美國夢，「而是要逃避死亡」。

這些移民者即便因長途跋涉身心俱疲，他們仍無懼川普關閉美墨邊境的威脅，也不理可能因尋求庇護失敗而遭墨西哥政府驅逐的風險，一心北漂赴美。

對於中美洲數千移民為尋求庇護而向美國進發，川普總統威脅說，如果墨西哥不能制止移民大軍，他將動用軍隊和關閉邊界。白宮改變拆散家庭的方案中，移民家長面臨二種選擇，一是自願把子女交給寄養部門收養，二是和子女一起被關在拘留中心。

聯合國估計，目前有逾7千人正穿越墨西哥向美國前進，川普亦批評墨國警方及軍隊「辦事不力，可悲，墨西哥警察及軍方無法阻止車隊」。

10月22日，川普離開白宮前接受記者採訪。他表示，由於中美洲國家洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多未能阻止民眾北上前往美國，美國將中斷或大幅削減對這三國的援助。