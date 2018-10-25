2018年11月6日 華盛頓州中期選舉(普選) 西華報背書的州議案和候選人

州議案

應

第1631號動議案

有關污染。此議案將向溫室氣體污染物來源徵收污染費，並在一個公共委員會監督下，將該收入用於減少污染、推動清潔能源和解決氣候帶來的影響。此議案應否被立例成法？

第1639號動議案

有關槍械。此議案將要求針對半自動突擊步槍增加背景調查、培訓、年齡限制、及延長銷售或交付的等待時間；在未經授權使用的情況下將不合規的存儲定為犯罪；允許收繳費用；並制定其它條款。此議案應否被立例成法？

第940號動議案

有關執法。此議案將要求執法人員接受減低暴力、心理健康和救急的培訓，及提供急救；並改變使用致命武力的標準，加一項「誠信」標準和獨立調查。此議案應否被立例成法？

否

第1634號動議案

有關對適合人類食用的特定食品徵稅。此議案將禁止對原料或加工食品或飲料（某些情況除外）或其配料徵收全新或增加地方稅、費用或評估，於2018年1月15日或之前生效或普遍適用的立法除外。此議案應否被立例成法？

聯邦候選人

６年任期的國會參議員

Maria Cantwell

2年任期的國會眾議員

第1號選區–Suzan Delbene

第7號選區–Pramila Jayapal

第8號選區–Kim Schrier

第9號選區–Adam Smith

司法候選人

6年任期的州最高法院法官

第2號席位–Susan Owens

第8號席位–Steve Gonzalez

第9號席位–Sheryl Gordon McCloud

6年任期的州上訴法院法官

第2組第1區第3號席位–Linda Lee

西選區法院法官

第2號席位–Mark C. Chow

第4號席位–Gregg Hirakawa

東南選區法院法官

第1號席位–Marcus Naylor

西雅圖市選區法官

第2號席位–Andrea Chin

Everett市選區法官

第2號席位–Tam T. Bui

州候選人

４年任期的州議會參議員

第31號選區–Immaculate Ferreria

第34號選區–Joe Nguyen

第37號選區–Rebecca Saldana

第38號選區–Savio Pham

第45號選區–Manka Dhingra

第47號選區–Mona Das

2年任期的州議會眾議員

第32號選區第1號席位–Cindy Ryu

第33號選區第2號席位–Mia Su-Ling Gregerson

第37號選區第1號席位–Sharon Tomiko Santos

第37號選區第2號席位–Eric Pettigrew

第41號選區第1號席位–Tana Senn

第41號選區第2號席位–My-Linh Thai

第48號選區第1號席位–Vandana Slatter

郡候選人

Snohomish郡

第1政府電力公司

第2區專員–David Chan