罪惡感少熱量也低的零食

靜雯博客

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「哦，真是誘惑啊！誘惑極了。」我的一名員工說。

「我只喜歡不健康的零食」她說。含糖巧克力、新鮮白麵包和蛋糕是她最喜歡的小吃。我不怪她，因為我曾經和她一樣愛這些東西。然後，我的健康亮起了紅燈，首先是接近中風的程度，然後被診斷是前期糖尿病。

起源是來自一個嚴重的頭痛，讓我十分糟糕感覺就像一把鋒利的刀刺著我，它已經蔓延到我的臉上。醫生說：「你的血壓是130，有中風的跡象。」這些話嚇壞了我。我的正常血壓低於110，經過一段時間和醫生的談話，我平靜下來，他再次量我的血壓已降至

120。

造成這個狀況是：該休息時我沒休息；該吃東西時我沒進食。我的放縱或破壞生活習慣包括吃太多餅乾、薯片、冰淇淋和糕點。我是一個強迫性的食客（compulsive eater）痴迷於甜食。我吃糖愈多，我就愈渴望吃甜食。我也是個只吃白米飯的人，當時不知道選擇健康的糙米。那時我還年輕，以為自己立於不敗之地永遠是會強碩健康的！

大多數人服用藥物來抑制高膽固醇和高血壓。醫生為我推薦了該服用的藥，我也給了自己一個最後的通牒。

我決定服藥一個月，不諮詢我的醫生就戒掉了。決心不依賴藥物意識到我正在冒風險，因為有可能會致我於死。我所做的是個艱難的決定，但卻是明智的。第一個月的日子很難熬，因為我強烈擔心戒了藥會殺了自己，但並沒有出現不舒適的現象。

我的決定不僅挽救了我的生命，而且開始出現更好的飲食習慣。

我很快的不吃糖和白米飯，6個月後我失去了對糖的渴望。漸漸地，我吃的白米飯愈來愈少了，6年前我們家已改吃糙米飯了。我們過去常常每週吃一次白米飯來解饞。現在，我們甚至連想都不會想再要吃白米飯了。我仍然喜歡甜點，但如果它成份太高或含糖，我就不喜歡。如果餅乾太甜了，我會在吃完一口後停止再吃。我喜歡的是天然成份，新鮮食物是最渴望的。

在飲食中選擇健康的食物，結果是我比以往任何時候都更有活力，而且每年感染流感的頻率更低。當我感冒時很快就能康復。所有這些都是因為我90％的時間都吃得健康，另外10％我讓自己休息一下，不那麼克遵守規，也就是說去吃任何我想要吃的東西，所以我不覺得被剝奪了吃東西的快樂和滿足感。由於我的味蕾已經適應了新鮮食物，在誤入歧途吃上不健康的食物後，會十分想念那些新鮮食物。

如果你迷上垃圾食品，不妨找到其它健康的替代品。以下是我的員工建議的一些健康小零食：

●Rebecca－核桃能增強腦力。毛豆（大豆－－Edamame/soybeans）提供蛋白質。這些小吃讓我感到滿意而且製作簡單，只需用生薑和鹽煮３分鐘即可。

●Kelly－－酸奶（Yogurt）是很不錯的。用原味酸奶放上自己研磨好的奇亞籽，亞麻籽和黑芝麻（chia seeds, flax seeds, and black sesame seeds）來製作健康的粉末一起吃。任何人也都可以製作自己喜歡的零食粉末和牛奶混合一起喝。

●Xia－－我和孩子們吃早餐麥片（Cereals）作為零食。早餐麥片如麩皮片、小麥和燕麥片等穀物營養豐富美味可口，也能填飽肚子。

●John－－芹菜配花生醬。堅果棒（Nut bars）含大量的蛋白質。

●Nancy－－也認同堅果棒，並經常以混合的堅果棒當零食。

●Lei Pei－－乾果。如芒果乾、李子乾，香蕉乾等。新鮮水果也是不錯的零食選項。

●Ruth－－水煮雞蛋和火雞肉丸。火雞肉富含蛋白質，脂肪含量低

於雞肉或牛肉。

我的名單很長。我非常喜歡核桃和大豆，任何堅果都是蛋白質的重要來源。嚐嚐山核桃、開心果、杏仁和腰果（pecan, pistachios, almonds, cashews）。說到花生醬，我偶爾也喜歡挖上兩小茶匙來吃。

海藻（Seaweed）尤其是來自亞洲雜貨店的裙帶菜海藻（wakame seaweed）。它們給我鐵和其它維生素。另外在冰箱裡總存放有煙熏三文魚（鮭魚－－salmon）。雖然我不喝酒，但我能想像已故的媽媽會用一杯紅酒就著小口小口咬著的煙熏三文魚。三文魚是一種強大對腦部有益的食物。當然，還有baby 西紅柿。一杯杏仁椰奶（almond coconut milk）是我的新零食。味噌湯（Miso soup）很棒，我買的是速食的，只需將它與沸水混合攪拌即可食用。

再附上一句是關於巧克力的。如果你買黑巧克力，它肯定含有較少的糖。黑巧克力杏仁（Dark chocolate with almonds）是不可抗拒的零食，它還具抗衰老特性，是可以一直把它放在你食品櫃裡隨時取用的小零食。

祝大家快快樂樂吃零食！