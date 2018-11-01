旅行時要以最大的限度去降低風險

駕駛奔馳車（Mercedes-Benz）對大多數人來說都會很興奮。但是，當我家先生George幾年前在英國時租了一輛全新的奔馳時，我真的感到很是麻煩。我反對：「我不要租一輛新車，而且不要奔馳車。」

George回答：「汽車租賃公司的職員告訴我，這是他們唯一剩下可租的車。」他和我一向對花俏的車沒有任何虛榮心，我們一貫是以實用性為考量，更關心的是車子的優點而不是品牌。

「好的，那你最好買全額保險。」我說。

他回答說：「是的。」

為租來的汽車加保險只需付少許錢，有些信用卡提供租車保險，請大家諮詢您的信用卡公司並確保有責任保險。

因為有兩個原因，讓George在英格蘭開車是很冒險的。首先是我們不熟悉這個國家的道路，其次是他不習慣使用右側方向盤的車子。實際上，還有另外一個原因，在英格蘭的道路上很難使用GPS進行編程。開車的人必需要知道編程上確切名稱的確切拼寫，才能得到正確的指示。在GPS上輸入點和連字符（A dot and hyphen）可能都具有挑戰性。

第一天，George開車從倫敦機場前往溫莎（Windsor），這段路不太困難。然而第二天，我們錯過了開往牛津（Oxford）的出口，最終走錯了路。就在那裡我們的車子撞到了雙層巴士的尾端，因為George沒看到前方的公共汽車。至於租來的奔馳車怎樣了！當然撞壞了，這就不要問了。這輛全新的車前部彎曲歪斜，損失超過1,000美元，我們花了4個鐘頭等待拖車和汽車租賃公司為我們開來另一輛替換的車。

好消息是，我們什麼錢也沒付，涉及的文件也很少，我們不需要提交任何索賠表，由汽車租賃公司負責一切。我們的保險涵蓋了一切，我們受了驚嚇但不包括我們的精神損失，但如果沒有保險我們處境會更糟。接著發生的事是George在第二天離開車庫時，又撞到了人行道上，車子有很明顯損壞，保險再次涵蓋了所有的賠償。George居然會在兩天內發生兩起事故，這可是相當不尋常的，他在美國幾十年來一直是個優秀的駕駛人，有著良好的記錄。然而當你在陌生的地方旅行時，這可能會是一個完全不同的故事。

早先年我對旅遊保險一無所知。我們的朋友、前旅行社東主Vi Mar，在1990年教我們購買旅遊保險的常識。發行報紙的工作是無法預測的，所以我們不知道在聖誕節期間我們是否可以離開辦公室兩個星期。她說：「為了安心去買保險吧！」如果發生任何事情，損失將會是最低的。

從那時起，家裡發生了幾椿緊急情況，我們像往常一樣買了旅行保險。家婆即將離世，我們不知道是否應該去旅行。然後，是我母親生病了，我猶豫是否仍按計劃旅行。但是因為有了保險，我們很樂意提前幾個月計劃遊輪航程和飛機航班，因為我們可以隨時取消旅行沒有後顧之憂。

一位朋友認為不相信購買旅遊保險。她說：「每次旅行我都安全回家，沒有任何事情發生，保險公司只是要從我這裡賺錢。」

如果我的旅行中沒有任何事情發生，我認為這不僅是對我自己的祝福也是對保險公司的祝福。我寧願他們賺一點錢，讓我無需擔心要面臨巨大意外損失的壓力或是減少損失。

旅途中生病了

各位是否知道當出國旅行時，您的健康保險計劃可能不適合您？

如果在旅途中生病了，那可能會是經濟上的災難或精神上的負擔。有幾次，丈夫在旅途中生病了，我們感到無助，不知道如何找醫生或在哪裡得到幫助。因為我們的家庭醫生給他開的處方藥太強，他的身體產生不良反應導致了生病，那時我們在威尼斯（Venice），於是我向酒店尋求幫助，當醫生到達時丈夫拒絕讓醫生為他看病，因為他對醫生沒有任何信心，但醫生來了即使沒看

病，我們仍然需要付錢給他。

為旅行時需要準備帶著正確的藥物。去年，當我們在倫敦時，丈夫由於吃了油膩的東西而腹瀉，我們沒帶任何止瀉藥。如果我們去中國，通常我會帶著抗腹瀉的藥物，但這次我只帶了緩解便秘的藥。這次的經驗讓我知道這兩種藥物都很重要。

此外，旅行時不要在餐廳喝冷水，要求侍者給你熱水，這樣會更安全些，並將為我們的身體省下很多的不舒服的感覺；同時要遠離街頭食物，它們通常看起來很不錯，但作為旅客是很難知道當地人是怎麼準備這些食物的。

鹽和維生素C應該在旅行裝箱的名單上，鹽水最適合喉嚨痛，維生素C可以增強對任何感冒或流感的免疫力，也要攜帶一些藥物包括抗生素，可用來對抗感冒和流感。當然在酒店外有時也可以方便地買到這些藥，但是當真的生病時，如果隨身帶著正確的藥是會很方便的。

旅行期間若生了病，會讓旅行變得不好玩。最好的計劃是－－事前作好周詳的準備，並在旅途中儘可能地多保護自己的身體和健康。