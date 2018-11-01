西雅圖華埠國際區公共安全問題

靜雯博客

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西雅圖華埠國際區導航中心於去年7月使用後，從12月起就遭到許多的爭議，造成亞裔移民居民和企業主的震驚，因為附近無家可歸者日益增加的罪行，導致大家決定需採取行動要讓中心搬遷至他處，這些受影響的區內居民與企業主在上週採取了與過去作法略有不同的舉動。

位於606號12大道南的導航中心是一個收容所，為無家可歸者提供服務並安置有76張床位。儘管一年前社區反對該中心設在華埠的小西貢區，但前市長墨瑞(Ed Murray)選擇了該地點，並在社區的投入中買下了該物業。當市府宣佈中心地點時，幾乎已經是一個無法更改完成交易的狀況。當然其它的鄰里區也有無家可歸的麻煩，但並沒有設置導航中心在其內。整個西雅圖市只有一個無家可歸收容所，而華埠國際區除了有其他無家可歸的營地外，還有一個導航中心 。

僅在10月22日這一週的兩天內，社區就收集了950份簽名的請願書，要求市府重新安置該中心。華埠國際區社區成員不僅在10月24日與市府官員會面，並且在第二天參加了以為是支持警察加薪的會議，這是一個不同尋常的舉動，因為移民社區過去是害怕與警察聯繫或打交道的。

請願書是給市長珍妮·杜爾肯（Jenny Durkan）的，內容是指責前市長墨瑞：「問題始於最後一位市長。我們希望現任市長杜爾肯能夠解決問題。」請願書還要求市府實施一項良好保護華埠的政策，因為犯罪已到「失控」的地步。請願者還要求在夏天晚上對南King街一帶闖空門的惡徒，增派警力進行更多的巡邏。

在社區會議上與副市長方威武及其他市政官員溝通的誠信地產老闆李程天當時說：「我們並不反對這個中心。我們只是希望中心搬遷到如工業區的某個地方。工業區在夜間空置，可用於無家可歸的場所。我們不希望中心關閉，我們不希望人們失去工作。但該中心吸引了愈來愈多的無家可歸者，導致華埠國際區的公共安全出現問題。這兒曾經只是一名無家可歸者的寄居地，現在他們成群結隊，嚇壞了很多居民。」

罪行

這些罪行有從輕微到令人害怕的不同層級，西華報採訪了居民，了解他們與無家可歸者的遭遇。雖然區外的無家可歸者已經在這裡乞討錢，而區內的無家可歸者除討錢外還製造了犯罪的事實。

最近的一次事件發生在10月。據一名在此居住19年的梁儀珍表示，她在第8大道南和南Lane街上向社區成員伍先生致意打招呼，他們正在伍先生的公寓樓外等孩子們的校車。

但僅幾秒鐘後，伍先生在車裡被一個無家可歸的人綁架了。當時伍先生正照應著兒子，要把他安置在汽車後座的座椅上，這名無家可歸的男人就趁機上了車。他要伍先生載他到麥當勞去吃飯。伍先生掏出20美元給犯罪嫌疑人並要求他下車，但嫌疑人拒絕了。伍先生的鄰居認為怎麼會有一個黑人男子坐在他的旁邊，於是對他大聲說要打911報警。鄰居跑回了自家的大樓，找到了手機並撥打給伍先生，要伍先生告訴他汽車牌照號碼，然後這位鄰居向警方報了案並告知一切狀況。嫌犯起先逼伍先生買炸雞給他。當他們到達麥當勞時，警察正在等伍先生的車，後來就逮捕了嫌犯。

住在美國已有20多年的居民秦琴娣說，她丈夫曾在胡進培公園遭無家可歸的侵害。

當他先生早晨在公園內散步時，一名無家可歸者向他靠近要錢。由於他先生隨身沒帶任何錢，這就惹惱了這個無家可歸的人，於是出手重擊了他先生的眼睛。秦女士說：「他很長時間都是黑眼圈。」

秦說他丈夫仍然還是會在早上散步。但當無家可歸的人來找秦女士要錢時，她都假裝不會說英語並趕快走開。

梁儀珍最近還對西華報說，她和其他4個朋友坐在華埠慶喜公園時，一名婦人走到她們身邊，抓起她買的魚骨袋子就跑走了。半小時後，這名女子回來，告訴梁女士她在附近以2美元賣掉了梁女士的魚骨頭，所以可以用這個錢買食物。梁女士回想起這件事覺得還滿可笑的。但梁女士表示，當她被搶劫的那一刻，是可怕而不是滑稽好玩的。

最近，居民偶爾還目睹到有組織的搶劫案，一名男子負責搶劫，一輛車就停在附近，接應這名嫌犯。

居民抱怨有不斷的襲擊、搶劫及汽車在街上來回徘徊，同時無家可歸者的排尿和糞便造成地上一片混亂，垃圾桶經常被無家可歸者耙過看看有什麼可吃或用東西，一片狼藉的垃圾散佈在街頭。梁女士說，無家可歸者從來不清理造成老鼠為患。在超市的購物車和商店的休息室裡常發現帶血和毒品的針頭。破碎的玻璃在華埠街道隨處可見，店面被打破，錢被盜走了。

西雅圖副市長方威武參加了許多關於無家可歸問題的社區會議。他表示：「他明白大家因無家可歸的問題感到十分沮喪……市府正在嘗試新事件，也正在努力解決決問題。」這就是為什麼市長已經提供了150萬美元來改善華埠國際區照明和人行道。

方威武說：「導航中心讓市府不堪重負。」他補充說，中心有24名工作人員和一個由警察和社區工作者組成的單獨導航團隊，正在共同努力尋求解決方案。但他並沒有具體說明市府正在做的是些什麼樣的事情，有可能將來會宣佈。

耆德會創始人陳馬淑儀說當被問及是否對市政官員在10月24日社區會議上的回應感到滿意時，她回答：「不滿意」。但她表示官員們在處理社區無家可歸問題上，已應付得油滑老練了。

同時參加24日和隔天會議的古女士和另一位陳女士說：「華埠國際區居民不多、社區規模小，都是些低調弱勢的族群，許多是只能說有限英語的居民。我們的聲音不夠響亮，因此多次受到欺負。這個城市對無家可歸者的政策和計劃很糟糕，讓無家可歸者可以留在他們喜歡的任何地方。我想向市議會成員問問，他們是否喜歡在自己的房子或社區內建立無家可歸者的營地？」

10月25日約有100多人參加了在南Jackson街西雅圖職業培訓學院(Seattle Vocational Institute)舉行的會議，因為在會中討論的提議遭到西雅圖社區警察委員會（SCPC）的反對。

當天有30名華人耆老出席，其中的古女士和陳女士都對警察加薪一事表示堅定支持。

李程天說：「西雅圖社區警察委員不允許他們說話，只是要告訴與會者他們的想法，並不想要聽任何公眾的評論。」這些耆老們在會議期間只能拿著他們手上的牌子站在一旁。

但陳女士說：「警察們一直做得很好，他們已有4年沒有加薪，這可是很長的一段時間了。我聽說市府正考慮把加薪的經費捐給無家可歸者，我是寧願把它給警察。」

古女士說：「大多數警察都努力工作，面臨很大的職業壓力。他們許多人都在高風險的華埠國際區工作。」

梁儀珍女士回應了其他社區成員的看法，那就是警方一直在為社區服務。她說：「在西雅圖物價是如此昂貴，警察們應該得到加薪。」

梁儀珍是來自中國的移民和來自香港的移民秦琴娣表示，她們參與推動社區福祉方面的成果正在逐步落實。

梁儀珍說：「我只想儘自己的一份力量來改善社區。我喜歡美國的自由，通過為社區說話來表達自己並成為民主的一部份。」秦琴娣說：「在香港我是一名家庭主婦。我在美國工作了6年，現在退休了。憑藉我在這裡的經歷，我深深感到生活中的樂和苦。我喜歡這裡，我喜歡幫助別人，我希望社區安全。」即使她的一些孩子已經回去香港了。

李程天說：「我認為警方正試圖利用他們有限的資源和缺乏新進的員工以及4年沒有加薪的狀況下來盡力而為。」他表示明年有104名警察將離開西雅圖警察局，他們中或退休或在其他警察部門找到更好的工作，屆時會缺少很多的警力來保護大家。

這個情況將會如何影響華埠國際區？這種擔憂是許多華埠居民的共識，可能會影響他們晚上的睡眠。

西華報在截稿前最後時刻，發現這個會議是支持西市與西雅圖警察工會之間的暫定協議，與警察加薪一事無關。但從中可知華埠居民對警察的關愛之心及對未來的擔憂之情。