匹茲堡猶太會所槍殺案令全國包括在西雅圖的猶太人震驚，同時也勾起了西雅圖猶太社區在二ＯＯ六年經歷槍殺事件的痛楚。但今次槍殺案中卻突顯了一段難能可貴源自猶太醫療人員醫者仁心的插曲。

槍手一直都喊著要滅絕所有猶太人，在與警方混亂槍戰中他身體多處受傷，但諷剌的是在被制服後第一時間負責給予醫療護理這名槍手的卻是一組猶太裔醫護人員。他入住的醫院院長也是猶太裔醫生。

話雖如此說專業人士要遵從職業道德與操守，不能存有個人恩怨，公報私仇。但實情就是剛剛突發的血腥現實環境中，自己同族被此槍手所殺。情感上要劃清界線全身抽離私人主觀因素真的是說易行難。連聯邦密探都讚賞那位猶太裔院長能人所不能，是一個處理大事的人。

那位院長在惡劣環境中完全成功履行職責， 更親自問候這個殺他同胞的殺人犯「你痛嗎？」。其實可能痛的是這位院長，他內心或會掙扎，但理智總是戰勝感情，幫助他解脫這種情感上的尬尷，以平常心面對被這槍手殺死或傷害的同胞與家人。

醫者仁心是行醫者的理想與目標，因為醫者眼中見到的應該祗是病患，自己就是醫生。兩者關係自然很清淅。醫生的責任頓時明確。醫者是不能回避醫患矛盾，祗有像那位猶太裔院長一樣，以仁慈仁愛去覆蓋仇恨。