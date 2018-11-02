對即將實施的《真實身份法》 您準備好了嗎？

2020年10月1日全美將實行《真實身份法－－REAL ID》。它是一項聯邦法律，並非一張身份證。以下我們用問與答的方式，為各位讀者排難解憂去了解這個法律的內涵與要求：

為什麼要制定《真實身份法》？

國會在2005年通過了《真實身份法》，藉以幫助打擊恐怖主義和身份盜竊。

何時生效

為了遵守規定州政府必需創造一種具有防偽安全功能的身份證，並要求申請人提供身份及合法在美國居留權的證明。所有州份必需在2020年10月1日法案生效前執行，華盛頓州也不例外。

適用的《真實身份法》可選擇的證件

以下是在2020年10月1日《真實身份法》生效後適用於國內航班的一些選項。根據此法律，現有的幾種身份證件已適用於新的標準，包括：

●永久居民卡（綠卡）

●美國軍人身份證

●美國護照

●外國護照

●強化駕駛執照（EDL）

●強化身份證（EID）

使用普通駕照和身份證出行的方法

即使 REAL ID 法案將於2020年10月1日生效，此法案只會影響希望乘坐飛機出行或進入某些聯邦機構的人。你可繼續使用普通駕照或普通身份證(ID) 在美國境內出行，例如於州內或跨州駕駛，乘坐火車等。

沒有美國公民身份的人士將可以繼續申請普通駕照或身份證。然而，由 2018 年7月1日開始，這些普通身份證將增添一種標記，標示此證有可能不被某些聯邦用途所認受。這種標記並不表示公民身份或移民入境狀態。

此外，你仍然可以使用普通駕照或身份證進入其他聯邦設施，例如法院，社會保障辦公室，國家公園和醫療護理設施。或使用你的普通身份證乘坐火車或華州渡輪、投票。

不符合《真實身份法》無法登機

只要你不打算乘坐飛機就不需採取行動，但是如果有登機的計劃，就需要提供額外的身份證明。目前沒有任何影響，然而到2020年10月1日，運輸安全管理局將要求所有美國國內航班旅客持有符合《真實身份法》文件要求的駕照或可接受的其它身份證，才能通過運輸安全管理局的機場安檢門。如果只出示普通駕照或身份證並不足夠那是無法登機的。

哪些機構或設施要求符合《真實身份法》

《真實身份法》將改變某些受聯邦政府所管控的地方的進出。包括機場安檢、美國邊境、有安全限制的聯邦機構，如軍事設施等。但如果有以下的文件就符合《真實身份法》，可進出聯邦政府所管控的地方：

●永久居民卡（綠卡）

●美國軍人身份證

●美國護照

●外國護照

●強化駕駛執照（EDL）

●強化身份證（EID）

我的孩子是否需要符合《真實身份法》？

不需要。18歲以下的人不需要，現行身份證法律仍然適用。

最簡單獲得符合《真實身份法》的證件？

為了獲得符合《真實身份法》要求的駕照或身份證，居民必需要提供公民身份、身份證、居住證明。認證出生證明是其中一份文件。並親自到華盛頓州執照辦事處(The WADepartment of Licensing–簡稱WA DOL）申請。國土安全部已經指定了逾12種可接受的身份證，但並沒有推薦任何特定種類的身份證。

誰有資格申請強化駕駛執照（EDL）或強化身份證（EID）

強化版駕照或身份證是完全自願和可選擇的，沒有強迫一定要有。但需注意的是只有：持美國認證出生證明、美國護照，美國公民身份證明，或者是美國軍人身份證的居民才可以辦理。也就是說，持綠卡或者工作簽證的居民無法申請這種身份證件。

EDL或EID的申請費用是多少？在哪裡可以獲得？

將華盛頓州普通駕駛執照升級為強化版駕駛執照或強化版身份證需要$４-$24的費用（許可證剩餘時間為４美元/年）。強化版駕駛執照有效期為6年。您可以查看ID2020網站的中文版本以供參考：http：//id2020wa.com/zh/

何時申請EDL或EID？

每個州實行《真實身份法》時間都不同，華盛頓州要到2020年10月1日。目前華盛頓州仍可使用駕駛執照或身份證登上商用飛機，直到2020年10月1日生效前。 在此之前如果計劃獲得強化駕駛執照或強化身份證，建議在下次換新證時這樣做，而不是為了生效日期後的旅行去做，因為也可以持用有效護照登機。

我最終仍要符合《真實身份法》的文件嗎？

只有符合《真實身份法》的身份證明才能用於美國國內的航空旅行。但是，在墨西哥和加拿大的陸地邊境口岸以及進入安全的聯邦建築物（如軍事設施）時，還需要符合《真實身份法》的身份證明。

結語

從2020年10月1日開始，如果計劃使用您所在國家/地區頒發的身份證明或許可證在美國境內飛行，請確保其符合《真實身份法》標準。