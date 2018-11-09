在西雅圖的房市顛峰期時，租務市場也早已不需要利用「免這個送那樣」的招數來吸引租客。但近日在西雅圖綠湖區卻出現了一楝出租公寓的新聞，房東宣佈給所有租客一份貼心好禮，每個住戶可以享受十一月是免租的日子，房東還很細心的提示房客，在十二月份謹記交租。

這位房東慷概的理由祗是基於他的宗教信仰，絕對不包含任何要求租客回報的附帶條件。老公寓雖然祗有十一個單位，一個月的租金總額約兩萬美元。不是大數目但房東此舉卻成為一宗溫馨新聞的主⻆。

令人刮目相看的是現今社會還會有這種好房東來釋放正能量，希望他的善行能引導更多正面迴響，令社會變得更美好。

據悉住在那公寓的房客都是長期住客，相信也是一批好房客。房東早有部署省錢計劃的安排來為這一個沒有租金收入的月份作好準備。相信這楝公寓在十一月份該會瀰漫著施者樂受者更樂的幸運氣氛。

免租一個月卻可以讓大家常記在心間房東的好，雖然未必是房東所想，但用兩萬元換取眾樂樂的效果那就是超值的。在一般月付月清的月光族市民生活中，租金或者是房貸都佔上他們收入的主要部份，能騰出一個月不用交租就相等於盼著每年退稅金錢回籠的心情。一點小錢來得及時可以幫助燃眉之急或者讓生活稍為過得寬鬆一點。十一戶幸運房客節日提前收到大禮，讚讚讚！