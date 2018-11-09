西雅圖房市冷卻跡象明顯 賣家標價一降再降 全美最戲劇化

（本報訊）此前有消息指出，西雅圖房市經數年的飆漲終於出現冷卻跡象，買家首次以低於待售房屋標價的價格購買到房產。而近日房市降溫的跡象愈發明顯，西雅圖地區房產賣家目前在很多情況下會主動選擇降價出售。

據Zillow統計，今年年初，西雅圖都市區僅有5%的房屋成交價格低於標價，而當下這一比例已高達22%。這一數字是Zillow開始跟蹤該數據以來出現的最高比例。

西雅圖的房地產市場跌宕起伏可謂全美最戲劇化。事實上，在美國50個大都會地區中，除西雅圖外，僅有10個地區出現了房屋降價出售的情況。西雅圖情況最為明顯，一些房主甚至不得不多次降低原本標價，希望盡快將房屋出售。

位於綠湖（Green Lake）附近的一棟剛剛翻新過的獨立屋在9月中旬上市出售時標價為 95萬美元，然而僅過去一週後，賣家便主動將標價調整至$899,950。數週後又再降價至$879,950，卻仍未能順利出售。幾週後賣家再度降價，將售價改為$859,950卻又無人問津。不得已在兩週後降價至$839,950，本以為可以順利成交，卻再度出現意外。這棟房屋日前以$799,995再度重返市場。

從整體上看，西雅圖地區房屋賣家平均降價幅度為3%，雖然這與全美水準持平，但對於西雅圖市區及東部表爾威（Bellevue）地區民眾來說，降價3%意味著減少了2.5至3萬美元的售價。

對於買家來說，本地房市的戲劇性變化給他們帶來了雙重驚喜。賣家在標價方面大打折扣的同時，雙方在正式準備簽約之前的談價過程中買家也佔據上風。與舊時賣家不斷提價相比，如今買方多數可以擁有更大討價還價的餘地。然而希望藉此機會在本地買房的民眾不得不給自己潑上一盆冷水，因為西雅圖房價在全美來講仍在十分昂貴。