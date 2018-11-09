認識一代武俠小說大師金庸

有容乃大俠客情，無慾則剛論政壇，看破放下五蘊空，含笑駕鶴倚天飛。 －－（金庸之子查傳倜留言於微信）

查良鏞，筆名金庸，浙江海寧人，武俠小說泰斗，1948年移居香港。2018年10月30日下午5點左右，查良鏞在家人陪同下於香港養和醫院與世長辭，享壽94歲，其喪禮以私人形式舉行。以下我們以例條式來認識一代武俠小說大師－－金庸。

武俠小說地位

自1950 年代起， 以筆名「金庸」創作多部膾炙人口的武俠小說，包括《射雕英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》等。歷年來金庸筆下的著作屢次改編為電視劇、電影等影視作品，對華人影視文化可謂貢獻重大。這亦奠定其成為華人知名作家的基礎，素有「有華人的地方，就有金庸的武俠」的稱讚。其優秀的小說作品而被稱為「香港四大才子」之一；後與古龍、梁羽生合稱為「中國武俠小說三劍客」。金庸曾與梁羽生、百劍堂主在《大公報》的專欄上寫隨筆。另為《明報》撰寫社評20餘年，以「左手寫社評，右手寫小說」傳為美談。

所獲重要榮銜

●2005年英國劍橋大學授予金庸榮譽文學博士名銜，金庸隨即以81歲高齡赴劍橋大學攻讀歷史學碩士、博士學位。

●1998年獲香港市政局頒授《文學創作終身成就獎》；獲香港（及海外）文學藝術協會頒授《當代文豪金龍獎》，同獲此獎的還有巴金和冰心。2000年，獲香港特區政府頒贈最高榮譽大紫荊勛章。

●2009年獲頒2008影響世界華人終身成就獎。

●2001年國際天文學會將一顆由北京天文台發現的編號10930的小行星命名為「金庸」。

●2011年，國立清華大學授予名譽博士學位。

●2011年，澳門大學授予榮譽文學博士學位。

紀念他的事物

●2003年3月位於澳門新馬路的文化會館開設金庸圖書館，金庸親臨開幕並任榮譽顧問，館藏有中、英、日、泰、印尼文版金庸小說。

●2017年2月位於香港文化博物館的「金庸館」常設展館揭幕，內藏展品300多項，包括手稿、早期流通的小說、金庸作品改編的影視劇和金庸私人物品等，展示金庸畢生的武俠小說創作歷程與貢獻以及其作品對香港流行文化的影響。

●劍橋大學的徐志摩詩碑相當著名，但鮮少人知道劍橋大學也有金庸碑。根據聖約翰學院網站介紹，金庸碑（Cha Stone）在2012年7月4日立於聖約翰學院後院學者花園（Scholar’s Garden），石碑高5英尺。

筆名由來

當年金庸與梁羽生訂下武俠小說之約時，曾想過筆名的問題。後來決定把自己名字的「鏞」字一分為二，成為「金庸」。這就成為了他的筆名。他還有查理、姚馥蘭、樂宜和林歡等筆名 。

華山論劍

陝西電視台的《開壇》欄目於2003年10月8日邀請金庸上華山，參加「華山論劍」活動，主會場設在華山的北峰，海拔高度1561米，除了金庸、主持人和嘉賓外，還有十幾位網友。

射鵰英雄宴

香港美食家如蔡瀾、唯靈等曾與鏞記酒家合作推出「射鵰英雄宴」，主要為仿製黃蓉為洪七公烹調的菜式，但因材料及製法刁鑽，雖獲好評而未能成為日常供應的餐單。

金庸小說研究

由於金庸小說深受歡迎，不少文字工作者都提筆撰寫感想、書評，而真正「研究」金庸小說，倪匡乃第一人。倪匡提出了「金學」一詞。不過金庸本身對這名稱有點抗拒，認為有高攀專研《紅樓夢》的紅學之嫌。現在大多統稱「金庸小說研究」。

婚姻與愛情

金庸筆下作品無不將情字融入小說之中，製造了不少教人刻骨銘心的愛情故事。現實中金庸的感情生活也相當豐富，先後經歷3段婚姻，最後情歸比他年輕29年的林樂怡，另外也傳有過一段得不到的愛情。

面對第一段婚姻，他向傳媒表示是杜冶芬背叛他，令該段婚姻走上絕路，但談及第二段婚姻時，金庸深感愧對朱玫，並說了一句「對不起」，自言「作為丈夫並不很成功」。

對於夫妻相處之道，他曾向好友表示：「夫妻之間是生活溝通，而不是思想研討。想避免衝突就少說為妙。夫妻之間不一定要興趣相投，而是雙方留點兒空白，彼此都有自己的空間。」

節錄小說中15條名句

●只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就會有江湖，人就是江湖。 ——《笑傲江湖》

●真正的人，真正的事，往往不及心中所想的那麼好。 ——《倚天屠龍記》

●情之為物，本是如此，入口甘甜，回味苦澀，而且遍身是刺，你就算小心萬分，也不免為其所傷。 ——《神鵰俠侶》

●一座山，隔不了兩兩相思，一天涯，斷不了兩兩無言，且聽風吟，吟不完我一生思念。 ——《神鵰俠侶》

●慧極必傷，情深不壽，強極則辱，謙謙君子，溫潤如玉。 ——《書劍恩仇錄》

●天子者，有道則人推而為主，無道則人棄而不用，誠可畏也。 ——《書劍恩仇錄》

●男子漢大丈夫，第一論人品心腸，第二論才幹事業，第三論文學武功。 ——《天龍八部》

●書到用時方恨少，肉到肥時方恨多。 ——《鹿鼎記》

●世上聰明人本來是有的，不過這種人你遇上了，多半非倒大霉不可。 ——《射雕英雄傳》

●倘若情絲一斬便斷，那也算不得是情絲了。 ——《雪山飛狐》

●世事遇合變幻，窮通成敗，雖有關機緣氣運，自有幸與不幸之別，但歸根結底，總是由各人本來性格而定。 ——《神鵰俠侶》

●教而不明其法，學而不得其道。 ——《射雕英雄傳》

●我一見到你，我就變得不像我自己。 ——東方不敗《新笑傲江湖》

●最上品的酒，隔幾年加一次新酒融合進來，終於口感醇厚而不失新鮮，品味成熟而不糜爛。 ——《笑傲江湖》

●人家心中想給你，你不用求，人家自然會給你；人家不肯的，你便苦苦哀求也是無用，反而惹得人家討厭。 ——《俠客行》