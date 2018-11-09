非法移民碰上國安部人員怎麼辦？

LAW OFFICES OFDENNIS LAM

315 5th Ave. S., #882

Seattle, WA 98104

TEL：206-682-9233

FAX：206-223-7599

E-mail：dennis@dennislam.com

網頁：www.dennislam.com

本文亦將刊載於林滋強律師網頁，請查看www.dennislam.com

自川普當總統以來，美國政府仇視非法移民的情緒日益高漲，國土安全部對非法移民的手段愈來愈不留情，令致非法留在美國境內的外籍人士，風聲唳鶴，草木皆兵。這些人雖然沒有合法身份，卻受到一定的法律保障，因此若不幸面對國安部人員，不能不知本身的權利。

在街上被截停怎麼辦？

首先，有禮貌地問警察或國安部人員，你能否自由離開。如果他們答覆可以，你有絕對的權利保持緘默，並馬上離開現場。如果他們說不可自由離開，你無需出示任何證件，或者提供有關你的住址、姓名、出生地或在美身份的資料。若你被逮捕的話，你不應多說話，而應堅持要求與律師聯絡。如果你不能自費僱用律師，移民局依法必需給你一份能夠義務幫助你的律師的名單。

國安部人員上門怎麼辦？

不論是警察或國安部人員，除非他們出示證件以及法官簽發的搜查令，你絕對有權拒絕他們進屋；即使你住在別人的家裏，你也有同樣的權利。但若你同意讓他門進門，他們沒有搜查令也可進行搜查。如果這些官員沒有搜查令而欲闖入屋內，你應該立即與律師聯絡。

開車被截停怎麼辦？

如果有警察或國安部人員向你示意停車，你當然必需照辦；但若他們問你的姓名、國籍、身份，目的地等問題，除了姓名之外，你有權一概不答。若警察要求你出示駕車証和汽車登記証，你有的話便拿出來，其他跟交通無關的問題可以一概不答。如果他們要求搜車，你有權拒絕。若他們向乘客問話，乘客應提問是否一定要答覆；是的話你可把名字說出來，其他的問題不需作答。不過，執法人員可以要求你和你的乘客出車再問話。要知道，警官或移民官不可以單單因為你說外國話或是外國人就把你逮捕。他們必需有相信你是非法居民的理由。

拒絕簽署文件的權利

若你不幸被逮捕，你不應在你諮詢律師之前簽署任何文件。即使律師允許，你亦應該查明你簽的是什麼文件，有何後果等。這是非常重要的，因為這些文件可能使你放棄某些基本權利，或接受被遞解出境。

美國能夠成為移民天堂，其中一個主要的原因是美國政府尊重人權。在美國，不論是合法抑或非法居民，都擁有若干基本的權利，受到當局—特別是國安局和警察局—的承認及尊重。這是因為美國的憲法明文保障這些權利，即使非法居民所擁有的權利比其他人少，即使是川普當權，這些權力絕對不能被被漠視。