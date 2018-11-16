加州山火死亡人數升至50人 經濟損失逾190億美元

（本報訊）連日來，加利福尼亞州（State of California）山火持續肆虐，截至12日晚，死亡總人數已升至50人，200多人失聯，成為美國歷史上最致命的山火。

根據加州森林防火部的數據，加州火災殃及範圍高達19.6萬英畝，上千棟建築恐遭大火燒毀，5萬戶家庭停電，目前有8000消防員在現場救災。州政府、保險公司和房屋屋主面臨的災難損失估算至少190億美元。

據有關媒體10日報導，此次加州大火由三場山林大火構成，包括洛杉磯西北部的「伍爾西大火」（Woolsey Fire）、比尤特縣的「營火」（Camp Fire）以及文圖拉縣的「山火」（Hill Fire）。三場山火同時肆虐，形成美國歷史上最具破壞性的火災。消防人員預計，此次山火可能需要3週時間才能得到控制。

「營火」8日清晨首先在比尤特縣天堂鎮（Paradise）附近燃起並迅速蔓延，過火面積迄今4.5萬公頃6700多棟房屋和建築被燒毀，這場大火幾乎把天堂鎮夷為平地。

據報導稱，火災席捲峽谷時，比尤特縣應急管理辦公室發出警告，但是官員們只提醒了那些可以收到警報系統的人，警報並沒有被很廣泛的廣播到各地。官員們表示，該決定旨在避免造成不需要撤離的人驚慌失措。

總統川普週一（12日）宣佈將山火列為「重大災難」，並表示希望盡快應對，以紓緩部分難以置信的痛苦。此前，川普曾批評加州森林管理太差，威脅要停止聯邦援助，但是他稍後批准了一項緊急災難聲明，向受災社區提供聯邦資源進行援助。13日總統還對參與救援的消防員、現場急救員以及聯邦應急管理署官員表示了感謝。

火災原因尚未確定，但州監管機構稱，在火災發生前幾天，距離天堂小鎮不遠處的電力線路有問題。森林防火部表示，政府正在調查電力線路設備，這可能是引起該次大火的原因之一。

居住在加州舊金山灣區的索爾·貝克托爾德（Sol Bechtold）五天來一直在尋找他75歲的母親。他一直在觀看電視新聞，還親自去了15個避難所尋找，但都沒有母親的消息。「她已經在我生命中度過了52年，我覺得自己無能為力，」貝克托爾德說。

據悉，過去北加州通常會出現季節性降水，以及時撲滅大火。然而，氣象預測加州的風勢會變強，且不會出現季節性降雨。

火災氣候預測師史圭提裡表示，幾乎半個加州正面臨被大火波及的風險，包括洛杉磯和聖荷西等地區的1550萬名居民。