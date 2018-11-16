10位重要人士的健康習慣

靜雯博客

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大家可能會感到驚訝的是，我們社區裡的一些要人在不去健身房的情況下仍能保持健康。他們的健康習慣融入了他們的日常生活中，那麼他們是如何找到改善健康的機會？他們為我們提供哪些讓自己不僅身體健康而且精神也健康的提示：

Nate Miles

以Lilly＆Co副總裁Nate Miles為例，他習慣走樓梯而不是盡可能的去使用電梯。此外，他已經多喝水減少了加糖飲料的攝取。此外，他還發展了對他人以開放態度的思維。他表示：「每個人都是我的朋友。」這就是為什麼他的人際關係很廣泛，他的朋友們都喜歡他，他在社區事務和政治中尋求他的智慧。

葛素玲

州眾議員葛素玲(Mia Gregerson)手上戴著測量活動的數據跟縱器(Fitbit)，每天嘗試不少於10,000步的運動。她加入了朋友圈，互相支持，讓朋友們在很多事情上都能達到共識。她也喜歡徒步旅行，朋友圈使她保持積極態度。

Mohammed Abdul-Kadir

華盛頓國際社區衛生服務協調員乙型肝炎聯盟的Mohammed Abdul-Kadir表示，由於他的穆斯林信仰，他不喝酒或吸煙。他看到有些近親打破了宗教規範感到很難過。他表示要努力確保他的孩子避免飲酒和吸煙。

Yoichiro Yamada

日本總領事Yoichiro Yamada每天進行4分鐘的或舞蹈、或慢跑，或作伸展的運動，戲稱為日本收音機練習（radio exercises）法。他表示，這種運動鍛練方式非常適合緩解緊張情緒並放鬆肌肉。可以在YouTube上找到演示且很容易學習。

Dylan Ordonez

金郡郡長對外關係主管Dylan Ordonez表示，「自我照顧」是他的首要任務。這意味著，他認為他應該在累了的時候就要休息。此外，健康飲食和良好的睡眠習慣是很重要的。

Uzma Butte

社區活動家Uzma Butte每天都練習冥想（meditation）。她說她為每個遇到的人都送上祝福。寬恕對我們的福祉至關重要，因為從長遠來看，心懷怨恨是會對自己造成傷害的。

Kristina Lee

誠信地產公司的老闆Kristina Lee說，她每天都要喝大量的水來清潔她的身體。她喜歡以遛狗來鍛練身體。此外她還保持愉快的心情，不要和別人有太多的對抗，無論何時都要能原諒別人。

Elaine Ishihara

亞太島民聯盟倡導健康社區的執行董事Elaine Ishihara，最近開始學習太極拳，以改善和保持健康的生活方式。

Harold Taniguchi

金郡交通局局長Harold Taniguchi說他不喝酒。此外，他提倡自我反思作為發現自己長處和祝福的一種方式。

王小玲

中國海景大酒樓東主王小玲說：「我早上第一件事就是祈禱，並總結一下生活中發生的事。我感謝上帝的祝福，我所學到的，無論好壞，都讓自己學習如何以優雅坦然的方式去接受。」

既然我在生活中經歷了這麼多的事情，那麼我會給年輕人的一條建議是什麼？

照顧好自己。當您身心健康時，可以獲得超出想像的成就。我年輕時，健康是我心中的最後一件事真是多麼愚蠢！它應該是每個人名單上的頭一個選項。沒有人是無敵打不倒的，也包括你在內。