今年應該感謝什麼？ 表達創造性的感恩方式

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

大家有沒有想過值此感恩節之際,需要感謝那些希望你失敗的人?也許,現在是最佳更深刻想想要對這些人心存感謝之情的時候了。

感謝那些說你永遠不會成功的人

當我在香港高中讀書的最後一年,歷史老師叫我到她的辦公桌前說:「你永遠不會得到公共考試系統中A或B學分的成績,你可能只能拿到及格的分數。」她大聲地對我這麼說,我相信大多數同學都能聽到她講的這些話。

突然間,我由對她的尊重被打成了對她的憎恨。我承認自己沒有做到百分之百的努力。然而,在同儕面前,她的羞辱策略讓我加備努力,我要讓她吞下對我說的話。最終在歐洲歷史測試上我得了A,成為排名最高的0.5%的學生之一,這是按照當地參加考試的25,000名香港學生算出的比例。此外,我在中國歷史的科考上也獲得了另一個佳績。這兩個成績改變了我的心態和命運:進大學是我應該的途徑。

回想起來,我的老師才是真正的贏家。她知道如何推動學生取得成功。歐老師無論您在哪裡,上帝都保佑你,我永銘感謝。

當我開始創業辦報時,很多人說:「給她一兩年時間,西華報會無疾而終的。」然而歷經36年後,我們仍屹立出版。在那些看不好我們前途的日子裡,我從未親身耳聽此言。我理解他們的邏輯,我只不過是個無名小卒,只是社區的新人,並沒有像我對高中老師那樣去證明他們是錯的,然而不時激勵我的是--我決心通過訊息和新聞的報導,來實現我對社區服務的熱情。

感謝那些對我持懷疑的人,許多反對者現在已然成為我的朋友、廣告商、讀者和支持者,他們是那些激勵我堅持下去的人。我的故事可為那些要在克服逆境中效仿我的人提供靈感和啟示。

感謝分享

Jeff Folger是一位退休老兵,通過橘、黃、綠和紅色發現了自己的激情。根據哥倫比亞廣播公司(CBS)的說法,Folger通過秋天樹木變化的顏色,在Facebook上分享了所有那些新英格蘭(New England)的照片,告訴大家如何找到這些地方。他和妻子開車到新英格蘭各地,尋找最美好的秋景,以便其他人可以享受。當您從另一個人獲得分享的食物,或從信息中受益時,請記住要感謝他們。當然,您還以自己創建的方式,來分享您的專業知識和經驗。

金郡高等法院法官Dean Lum的妹妹Angela Domingo想要在父親節給哥哥一個驚喜。還有什麼比Lum發表在西華報英文版上寫的關於他們父親Abe和他事業的佳文來得更好的禮物!於是我們在慶祝父親節這一期刊出後,Angela向我們求助。她為所有兄弟姐妹訂製了三幀我們在報紙上刊出,但重新佈局排版後的裝裱匾額。

那些你可能已經忘記的人

華盛頓州副檢察長Noah Purcell代表我們華州,起訴川普總統去年1月對穆斯林的旅行禁令,讓我們的州成為第一個起訴和獲勝的明星,雖然後來最高法院推翻了該法令,但該禁令經過豁免得到了修改。

想像一下Purcell的勝利必定包括了獎項、成千上萬的新聞片段和大量的祝福卡。然而他最近於西雅圖扶輪社在西雅圖威斯汀酒店做演說時,是可以帶來以上這些令人印象深刻的榮譽。但相反地,他帶來了以前就讀Kimball小學老師的一張小賀卡。他與250名觀眾分享了他這位日裔美國老師信的內容:

「親愛的Purcell:只是想感謝你,並對你的成就表示讚賞。你可能不記得我,但是當你入學時,我是Kimball的ELL課程的老師(ELL是專為K-12年級中的英語學習者)。我是從一個家庭遭受行政命令 – EO 9066影響的人的角度給你寫這封信。

75年前,我的家人被連根拔起驅送到Puyallup Fairgrounds 的馬房,之後再輾轉被送到了我出生地愛達荷州(Idaho)的Minidoka拘留營。你可以看出為什麼我非常關心我們國家正在發生的事情,以及為什麼當我在新聞中看到你時我感到如此自豪,請繼續戰鬥。Saki Shimizu老師」

Purcell在會場上表示,他仍深深地記得Saki老師。現在,這張卡片被放在Purcell的辦公桌上,提醒他要為社會正義作奮鬥,這是對他以前老師由衷的致敬!在Purcell講話結束時,觀眾雷鳴般的起立鼓掌。大家可以在https://youtu.be/479X0yuprFI 網上看到他的演說。

感謝已逝者

母親去世後,今年我開始了悲傷和失落。我的父母一個接一個地離開了我,包括了我的父親和繼父。我很感激母親在1月份我回香港見到她時,她吻了我的手並緊緊抓住了我的手,那份甜蜜和親蜜的時刻將永留我心中!她的骨灰已被安葬在泰國繼父的墓旁,很遺憾的是我不能就近地表達我的敬意。感謝媽媽及父親和繼父為我所做的一切。

我的一位朋友於2017年10月參加了西華報35週年的晚宴。我很高興能在去年12月的一個節日派對上感謝了他,令人吃驚的是在不到兩週前,他卻因心臟病發作去世。死亡發生得如此突然,我們永遠不知道什麼時候是見到親人或朋友的最後一次。

要感謝擁有的一切

副檢察長Noah Purcell說要感謝擁有的一切,這是他父母給他的教導。專注於你擁有的東西而不是你沒有的東西,你將成為一個更幸福的人。他說,有意義的生活意味著幫助他人能過上更好的生活。

前NFL球員Tim Green被診斷患有肌萎縮側索硬化症(Lou Gehrig病)時說:「專注於你能做到的,而不是你做不到的。」

感謝意外的祝福

我們面臨的最大挑戰不僅是每週為讀者帶來精采的事,還有值得頭版報導的重要事件。我們不可能製造出新聞,它必需是發生的事情且與亞裔社區有關。

上週關於西雅圖市議會對警方合同投票的報導,對於西華報來說是一個難以置信的機會。但是直到最後一刻我們才知道這個問題是如何發展的。報導的有趣之處在於亞裔社區的分裂,因為在警察加薪的這個議題上,亞裔組織是反對的,然而華埠國際區居民卻大力支持。

上星期三早上,我通過電子郵件送事件的最新報導給我的編輯,要她將此事件放在頭版。西雅圖市議會於前一天下午以8-1投票通過此案。但整個事件直到週三下午才結束。

為什麼會拖到週三下午?因為市長杜爾肯(Jenny Durkan)決定當天下午與警察局局長Carmen Best在華埠國際區簽訂合同,以表示感謝華埠國際區居民的支持。從開始到結束,報社的5位工作人員參與了從採訪、寫作、校對、佈局和拍照的過程,由於努力工作和運氣一切進展都按步到位。西華報是第一家從社區角度報導此事件的報紙,這是對我們的獎勵。

如果您意外地得到了祝福,那就心存感激。了解誰是直接和間接幫助您的人,要相應地去感謝他們。

感謝無名英雄

我很感謝參加西雅圖市議會會議的60多名華人移民,如果他們沒有出現,西華報就沒有什麼獨特的報導,因為主流媒體已經報導了亞裔組織加入金郡全國有色族裔組織反對警方加薪的合同。

這是華埠移民們第一次如此熱情支持警察,華埠國際區的居民通常會感到害怕,太忙或不方便參加社區以外的會議。

在市會議上,手拿「支持合同」標語的兩位耆老急著要去洗手間,但決定忍住不去,因為他們認為留在會場上太重要了。我不願意要說的是,在過去,一些耆老去華埠參加會議是為了拿免費食物,而不是真正知道要去開的是個什麼會議。但這次會議的主題很簡單,就是「你是不是支持警察加薪?」。在市議會投票後,每個人都非常高興,因為他們互相說「我們贏了!我們贏了!」

對於一些人來說,華埠居民第一次領略到了美國政治,這是民主在工作上的勝利。正如公民大學(Citizen University)的作者和創始人Eric Liu所說:「民主取決於我們--Democracy is up to us.」這些移民終於體驗到了民主的真正含義。

代表華埠國際區耆老作證的彭秋風阿姨更是表現傑出。彭阿姨表示,她進入會場後,有一張願意登記上台講話人士的名單,她就填上了自己的名字。坐下後心中就擬稿到時要說些什麼,但上了台後全都忘記,只好脫口而出自由發揮,她無畏地說話內容,通過翻譯表達了她對警察充滿熱情和敬愛,真是令人讚許。今年年初,彭阿姨病了,她一瘸一拐地痛苦不堪。然而,當她用中文講話時,會場上每個人都專注聆聽。現在,所有的警察都知道她是誰。

我們通過西華報市議會會議的圖片版,感謝當天這些華埠居民在市政廳的勇氣。

在任何情況下無論歷經多麼困難都和你在一起的人

最近,宇和島屋慶祝成立90週年,我想表達我對商家的的感激,因為36年來,這家商店在西華報上一直登了36年的廣告。然而口頭上說謝謝是不夠的,所以我複製了已退休的脫口秀節目主持人Oprah的作法,她曾在聖誕節前帶著她的節目製作團隊去購物,以表達她對團隊的感激之情。

對不起,我不能像Oprah那樣富有,我能做到的是給我的員工每人25美元在宇和島屋購物。有趣的是員工們在宇和島屋的禮品部買了洗髮水和護髮素、化妝品等而不僅僅是食品。呵!呵!呵!我很享受當了派發禮物的聖誕老人。

為什麼有人不能真正體驗感恩的情緒

如果生活平順無波,且沒有付出太多或作出任何努力,就不會知道什麼是感激之情;如果在生活中沒有做太多事情,也是無法體驗真正的感恩之情。當連續遇到挫折後,可以通過自我的能力和技能超越克服挫折。不僅要珍惜結果,還要珍惜自己和在過程中幫助你的人,且珍惜你對事情前後的感受。是的,這就是感恩的回饋滋味。

為什麼要感恩?

研究發現,養成感恩的習慣可以增加自己的快樂感。但這需要經常的練習和創造。

網上媒體組織TED Talk的一位發言人建議大家,在起床前和睡覺前說「謝謝」,在接下來的30天裡,會改變你的生活。我聽從他的建議,連續5天照做,我注意到的是雖然只是利用很短的時間說聲「謝謝」二字,但來臨這一天即便是充滿挑戰,我仍然高興起床,歡欣地迎接新一天的到來。

如果我們一起床時就說「謝謝」似乎聽起來很荒謬,但要想到有些人可能就不再能起床了。媽媽在睡夢中去世了,我兩個朋友的丈夫是在晚上睡覺時心臟病發作離世的。

西華報英文版Asian Weekly的實習生Edison Wong問高中生如何表達感激之情。大多數人都說,當朋友或親人需要他們時只是回說聲「謝謝」,其中兩人說,他們會買禮物表示感謝。

我不怪他們,我承認我在他們這個年紀的時候,是不知道如何正確表達感激之情。大多數情況下會把別人的幫助視為理所當然,但現在漸老了,也就變得更聰明些,才會經常以更深層次去思考感恩。

我們去年成功地為華盛頓大學籌募並捐贈了兩個超過17萬美元的獎學金,這是我對當年從母校獲得學位表示感激,因為我在華大受教育時獲得獎學金為我打開了大門。我希望做同樣的事情,能捐贈獎學金給其他的年輕學子。

每個人都可以想出創造性和實用性的方式,來感謝生活圈子裡的朋友和支持者,只需要去表達、去付出,去起而行之。