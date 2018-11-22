川普總統對新聞採訪自由的蔑視，絕對不會令人大驚小怪，因為大家都知道以他粗魯的風格與行為，倘若他禮待媒體，事必有因，事實上他也不會。

近期對於撤銷CNN記者阿科斯達採訪證事件，白宮因觸及新聞採訪自由底線，連平常支持總統的媒體都表態，倒戈相向。這是令川普很不如意的事實，歸根究底也是物極必反的自然規律。

雖然CNN入稟法院成功，迫令白宮要暫時簽出臨時採訪證，但卻令川普與他週邊的幕僚馬上商議，提升極端反擊與報復，開始計劃實施白宮採訪規條。可笑的是川普要求媒體到白宮採訪要有禮貎。對著一位隨意漫罵與侮辱他人的總統談採訪禮儀，不就是聽川普的話，所有提問要對他的胃口，報導要寫得令他滿意。倘若按這種要求，白宮根本就不需要現場開放對答採訪，祗管由白宮新聞署

發通稿到各大媒體，這就最符合川普要求。

一直以來在華府的新聞媒體都各自有行規與自律，能進駐白宮的採訪媒體都不會是一般新秀；在政治意識與政治禮儀都手已有相當經驗與調教才會被派到白宮採訪。所以川普要訂規矩其實又是巧立名目，再為自己加強保護網及刪除異見。

川普收緊新聞採訪自由，將白宮變成獨裁專制。他忘記自己是美國頭號公僕，為民服務而不是自建碉堡。新聞界團結目的是要捍衛新聞與言論自由，阻止美國民主精神流失本質。