東華盛頓有所求機會多 吸引醫護畢業生往東移

（本報訊）自從三年前當位於東華盛頓州的茨坡坎Spokane民眾及社區領袖成功游說州立法會，容許華盛頓州立大學開設醫學院後，東華州開始吸引了本地學生前往報讀醫療服務，據華州大的最新數據發佈顯示，該大學醫學院一年級及二年級的學生數字已超前在西雅圖地區醫學院同級同期人數。

與此同時，在東華盛頓州的醫療服務就業機會將會吸納華州大的醫學院畢業生。由於當地為遠郊區，與其他全國郊區大城小鎮情況相若，醫療設備與人手總是供不應求非常短缺，另外適逢嬰兒潮年代的醫生剛好已屆退休年齡，所以華州大培育醫療人員成為當務之急，正好為東華州解決部份醫療問題。

華州大醫學院希望在校內就讀的學生都能留在當地安居樂業，為民眾提供初級醫療服務，因為設施有限，故此專科及更深切的治療還是要送回西雅圖。自二Ｏ一六年開始，目前已有二百四十名來自華州大一年級及二年級的學生正開始準備為投身學校醫學院或華大在茨坡坎的校園。華州大醫學院院長John Tomkowiak指稱，雖然可以暫時舒緩醫護人手短缺情況，但實際上，當地每年還是欠缺一百至一百五十名醫生。

華州就業社安部門最近公佈的調查顯示，由於華州大醫學院及華大茨坡坎校園共兩所醫學院的存在，直接起了刺激作用，令當地的專業人士工資上升了接近百分之四。華大的茨坡坎校園校長更表示越來越多學生報名就讀，這證明學生們喜愛他們的選擇。一般到東華盛頓州修讀醫科的學生年齡都會較大，而且以女性居多。這也符合了全國進入醫學院就讀的性別狀況。

由於茨坡坎的生活指數比西雅圖低，這將成為畢業生留下來工作當初級醫療服務的吸引亮點。不過在John Tomkowiak強調，學校培訓的學生都是華州本地學生，他們都會為全州州民服務。在完成頭兩年課程後，學生會續派往華州不同城市如艾弗列，三城及溫哥華實習，他們祗會在茨坡坎逗留一個學期。

華州大還是期朌醫學院在未來會持續擴充。華州大醫學院在第一年收了八十名學生，第二年增收二十名新生。要培育一名醫學院學生，每年費用是十二萬五千九百六十元。第一年的報讀學生學費是三萬七千元。不足之數由納稅人及慈善捐款或由校方補貼。