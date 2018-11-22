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一般來說，在任何民事訴訟中，雙方都是通過一定的法律程序，利用法庭行使公義籍以討個公道。法庭審判一件案件，最後一步是考慮補救辦法，以確保吃虧的一方獲得合理的補償。法庭最先考慮的補救方法，是由敗訴的一方賠償金錢予勝訴的一方，因為這是最容易的補償途徑。但如何計算及有關法則卻相當繁複，這次想討論的，是另一種補救方法—禁制令。

大家都知道， 有很多東西用錢也買不到的。譬如你隔鄰有人在蓋房子，通宵趕工，干擾你的睡眠，那麼即使鄰居願意每晚賠償給你，你也可能不接受，因為你失去的不是金錢而是寶貴的睡眠。你可以採取法律行動，向法庭申請一紙禁制令，以禁止鄰居在半夜施工。

簡單來說，禁制令是法庭的命令，以禁止某人從事或繼續從事某種行為。在任何案件中，法庭如果認為頒發禁制令是公平合理而又方便的話，法官便會行使他的酌情權而發出。因此，法庭其實是會先考慮若果用金錢賠償，是否完全可以補救原告的損失；如果認為不可以的話，法庭才會酌情發出該令。

禁止令其實有很多種，最常見的可能是有關家庭暴力的禁制令。譬如婚姻關係中的一方虐待配偶或未成年子女，受害者可以向高等法院申請禁制令。禁制令的內容，可以禁止行為不好的一方再侵擾申請人及未成年子女；亦可以禁止被告進入或甚至走近雙方的居所。換言之，法庭可以禁止施虐的一方回家再侵犯受害的配偶和子女，令他們可以暫時免除被毆打的威脅。如果法庭相信申請人確曾被毆打而受到傷害，甚至可以在禁制令之後附上一份拘捕授權書，授權任何警員如果發現打人者違反禁制令內容，而侵擾某人的話，便可以立即將該人拘捕歸案，而不用再申請手令。

違反禁制令而被捕的人，會因為違令而被法庭以「藐視法庭」行為懲罰，刑罰包括罰款及入獄等。

打人的一方不論是丈夫或妻子，對方都可以向法庭申請禁制令，如果被打的人是子女，一樣可以向法庭申請。此外，這類禁制令不但適用於合法婚姻關係，亦適用於未婚同居男女。

申請禁制令可以通過律師進行。禁制令若是跟暴力有關而又請不起律師的話，可以向法庭的援助人員求助，而不需付任何費用。