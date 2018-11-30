又到了年底節慶時，許多住在西雅圖的朋友會北上溫哥華購物或訪友，請注意有“THC”字樣的食品。

事實上是在一般超市買不到含有大麻成分的糖果、飲料，加拿大目前更是禁止販售含有大麻的食用產品，只能販售乾花，油和膠囊這三種形式的娛樂用大麻。

加拿大與大麻

加拿大消遣類大麻合法化的正式生效日期是今年10月17日，加拿大成為七國集團中首個在全國範圍推行消遣類大麻合法化的國家。新法案規定，18歲以下人士不能購買、持有和吸食大麻，但各省及地區可自行提高年齡門檻，也有權在聯邦規定的基礎上設定更嚴格的規管法例。

新法正式生效後，加拿大成年人將可以從官方管理的零售商處購買持牌生產商生產的大麻、大麻油、大麻植物及種子等；可在公共場所攜帶30克乾大麻；每戶人家種植最多四株大麻。

什麼是THC？

THC的中文名稱是四氫大麻酚，大麻植株中的精神活性成分，是已知大麻素的一種，發現於雌性大麻花乾的樹脂腺體內。在大麻未加工狀態下，THC是以一種酸的形式——THCA（四氫大麻酚酸）存在。雄性大麻植株也可以產生少量的THC，但是微乎其微。

在有機化學中，像THC這些大麻素被稱為次生代謝產物，用於幫助大麻植株抵禦寄生蟲、病毒、細菌等外敵的侵害。THC對人體也具有抗菌性，其他大麻素像 CBG（大麻萜酚）、CBD（大麻二酚）也都具有抗菌性。

對人的影響

THC將其自身作用到海馬、額葉、小腦的細胞位點上。這些細胞位點稱為大麻素受體，每一個受體都是內源性大麻素系統的一部分。

THC綁定到大麻素受體後，你會體驗到行為和認知能力的改變。 這些改變不一定都是負面的影響，大多數情況下，THC只會讓你感覺與你通常做的事有所不同，你會發現更輕鬆愉悅。

在某種程度上，THC是類似於一副新的眼鏡，它使你看到和體驗事情的方式不同。THC還可以調節免疫系統，消除炎症，刺激食慾，它還有鎮靜的效果，讓你感覺幸福和睏倦。

THC的直接影響因人而異，一是個人對大麻的反應，二是THC與其他大麻素所佔的比重。對於一些人來說，THC將有助於減少焦慮和幫助創造一種內心的平靜，對於其他人，THC可能有相反的效果。

加國謹慎處理

加拿大大麻合法化不代表所有含有大麻的食品都可以賣，販售大麻的地點、店家也必需事先申請、經過政府核准，不是在任何超市都可以買得到。

根據加拿大的規定，這些包裝都要有非常明確的標示，包括生產者名稱、大麻品種、所謂的大麻主要活性成分四氫大麻酚THC或 / 大麻二酚 CBD 的含量，且有大量的免責聲明和警語為了提升最大的安全性，產品包裝設計得很嚴謹，不能讓人誤解為好玩有趣的感覺。