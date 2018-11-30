近來在美國發生的各種產品收回情況，似乎越來越頻繁，幾乎每隔一段時間大家就會接到某某貨品的收回通知；收回項目大至常見的汽車，家具用品，微細至日常三餐中的各種食品等。看來收回快變成市民要認知的生活平常事。

在剛過去的十一月份，本地更連續收回四款食物，包括火雞肉、麥片、牛肉及生菜。雖然大眾對貨品收回看來並沒有多大異議，因為都是與健康或安全相關，在收到通知後將貨品趕快退回收回付款就完事。一些市民根本也嫌麻煩，干脆將收回食物倒掉，日後少買那些品牌的產品就是了。

不過由於收回情況接二連三發生，不期然令人想到美國的產品質檢究竟出了甚麼差錯。一直以美國對內銷或外銷的產品要求都是以嚴格聞名，導致貨物出門又要被召收回來，充份表現了品質監管大漏洞及人為的疏忽。

產品收回看似運作平常，也好像是商家負責任的表現，但這是無謂地浪費了龐大的人力與金錢，同時也損害了商家的聲譽。當今回收貨品已不局限於某一兩位供應商，層面全面擴散，好像大家是排隊輪流上榜，今天是甲明天是乙，這是水準全線下降的先兆，情況其實很糟糕，同時也令人擔憂。

雖然收回是防止末達標準的產品流入市場，是保障消費者的解決方式，但製造商們應該認真處理產品質檢，加強檢查要求守則的門檻，訂下貨品出門不收回的保證，讓消費者能安心使用產品。