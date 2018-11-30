聖誕截郵日期須知 假期多檢查郵箱防盜

(本報訊)每年十二月都是郵政局USPS全年最繁忙的日子。郵政局己開始提醒市民有關本地及國際的截郵日期。另外由於近年在節日期間，郵箱信件或包裹被盜越見嚴重，郵局與警方都請市民要經常巡視信箱，收取信件，以免令賊人有機可乘。

本年度的國際截郵日期， 主要按不同地區及郵遞性質， 截郵日期分別由十二月一日至十二月二十日不等。詳情請瀏覽網站： https://about.usps.com/holidaynews/pdf/Know_Deadlines.pdf

一般投寄至亞洲包括中、港、台的一等及優先國際包裹服務的截郵日期是十二月八日；特快國際包裹服務則是十二月十五日；另外全球特快保證服務則是在十二月十九日。

為防止郵件被盜，郵政局早已推出每日郵件送件通知服務，市民祗要到網站https://informeddelivery.usps.com/box/pages/intro/start.action上登記即可，費用全免，市民會收當天的郵件照片及資料，也可以要求郵局配合送件時間及地點。這樣就確保郵件一定會送達收件者。郵局也可以通過智能電話向市民發出短訊。另外郵局同時提供網上寄件服務，市民安坐家中即可辦妥所需服務，然後通知郵局到來收件。