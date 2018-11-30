與即將離任的姚金祥處長的一席談話

靜雯博客

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在中國的打壓陰影下，儘管台灣外交部在此設有相當於領事館的駐西雅圖台北經濟文化辦事處，但台灣外交官要在提升華盛頓州的關注和影響上仍具有相當大的挑戰性。中國在華州並沒有設領館，雖然在舊金山的中國總領事館多年來以遠程方式遊說華州和市政官員以求孤立台灣，但駐西雅圖台北經濟文化辦事處的姚金祥處長仍於在任期間努力茁壯成長。

52歲的姚處長擔任這個職位不到兩年，最近獲得晉升。他的前任處長們通常需要任職更長的時間才能獲下一階段晉升的機會。通常來說，包括日本和韓國在內的亞洲外交官，慣例在西雅圖逗留3年或更長的駐任時間。姚處長今後將擔任台灣北美司司長，負責北美15個台北經濟文化辦事處。他的新工作將於明年在台灣開始，因此他將於12月4日離開西雅圖。

如果您錯過了11月份由華人社區組織的《再見姚金祥處長》的告別晚宴派對，那麼您不是唯一的一人。與過去他前任處長們的最後歡送晚宴，有400人出席的盛況相比，姚處長近日在中國海景大酒樓150名嘉賓的場面，似乎是謙虛低調得多了，但這正反映了他的願望。當天出席的人士都是真心來歡送他的人，這些來賓不是為了討好處長，或其他任何人而不得不來捧個人場的。

外交服務不是首選

處長在大學和研究生時讀的專業是國際關係。當他畢業時正逢全球經濟衰退打擊了就業市場，因此無法在私營部門找到一份體面的工作，讓他能擁有理想的收入和保障。

他通過了外交官的考試，認為自己可以嘗試外交工作。姚處長說：「父母高興我能擔任政府公職。因為他們年輕時逃離中國共產黨，並從中國播遷到台灣。他們希望我能有一個穩定可靠的工作……這樣我就不會遭受他們所經歷的掙扎。」現在他的父母為兒子的成就感到自豪。

不要為他花錢

姚處長說：「我在駐西雅圖台北經濟文化辦事處工作的兩年裡，沒有讓任何人為我花一分錢。」這與他的一些前輩們形成鮮明對比，有些前任的處長們會鼓勵社區在他們離任時舉辦豪華的告別活動，或為台灣藝術家在西雅圖演出時籌集資金。

姚處長向社區和同事們所宣示的是，在談到他的個人事務時，他更喜歡「低調」；但以「高調」是他談論或處理台灣公務的目標。在告別晚宴上我問了一位來賓她對處長的看法，她說沒人說過他的閒話或抱怨他，這就是對他的佳評。

姚處長與駐西雅圖辦事處10月4日在西雅圖市喜來登（Sheraton）飯店舉辦的酒會卻是大張旗鼓地推動慶祝雙十國慶活動。當天嘉賓雲集場面盛大隆重，主流及僑學界人士約600餘人出席。另包括美國聯邦參議員、美國聯邦眾議員等聯邦暨州級政要、重要郡市首長等也都發佈文告或致賀函等方式共襄盛舉。

同時在國慶酒會中，處長與辦事處提供享譽國際的「鼎泰豐」外燴餐點，讓與會貴賓實際體驗台灣美食，並於酒會現場提供噶瑪蘭威士忌試飲，同時也特別邀請真善美土風舞社表演《磨粄歌》及《高山青》呈現台灣客家與原住民等多元風情、此間臺美人青年團體「Special Ops」表演結合傳統與現代元素的扯鈴表演，以及於照相區展示雙十國慶冰雕及台灣電音三太子等娛賓。

比照兩次活動的區別，就不難看出他低調對己，高調處理台灣外交事務的寫照。

對美中貿易爭端的看法

華人社區了解西華報的立場，那就是在中國與台灣關係中保持中立，西華報一直遵循美國聯邦政府自該文件成立以來的一個中國政策，並盡力提供均衡的報導。但是我們讀者的眼睛是敏銳的。有人表示：「你最近在關於美中貿易爭端的文章中沒有採訪姚處長，卻只採訪了中國駐舊金山的王東華總領事。

但那場非正式訪談並沒有事前作計劃，只是時機奏巧罷了。巧合的是，當我近來撰寫美中貿易爭議文章時，王總領事正碰巧訪問西雅圖的華埠國際區。當他從華埠的一個社區組織轉到另一個社區組織拜會時，我抓住了採訪他的機會。此外，台灣在美中貿易爭端中並不是扮演或發揮著重要的作用。

姚處長也同意我的看法。「我不認為台灣在這些貿易爭端中扮演任何角色，就像許多其他國家一樣，許多台灣的公司在中國建立了自己的製造基地，所以這些台灣公司，就如同所有日本公司、韓國公司和其他在中國投資公司的產品，也遭受『美國對中國徵收高關稅的影響』。然而，由於中國製造商從美國獲得的訂單減少，許多台灣公司從中得漁翁之利。」由於台灣已成為美國的重要合作夥伴和支持者，因此美國可能會轉向台灣增強夥伴關係。

姚處長認為中國幾十年來一直在「對美國和其他許多國家採取不公平貿易政策…..川普政府認為，過去幾十年試圖將中國納入國際規範的戰略已經失敗，現在是試圖改變中國行為的時候了。」

美國人對台灣的最大誤解

最大的誤解是在華州和在華府有很多人，認為台灣是中國的一部份，所以關於台灣的任何事，都屬於中國的內政問題。

處長表示：「台灣是一個自由民主國家。20多年來，台灣一直是一個成熟的民主國家。已成為全球所有華人社區的民主燈塔。台灣從不希望美國人因為捲入台海任何軍事衝突而犧牲生命。相反，我們需要美國繼續履行《台灣關係法》下的承諾，向台灣出售武器，加強安全夥伴關係，以便台灣能夠自衛。

台灣並沒有要引起同情。相反的是台灣在尋求我們美國朋友的理解。當愈了解台灣，就會愈尊重台灣，愈相信台灣的存在不是一個容易被忽視的問題。」

在華府的工作

姚處長在西雅圖工作前曾先後在華府工作了12年。

在華府任職時最讓姚處長感到驚訝的是「每個人都有東西賣給其他人」，包括遊說者推銷他們的服務和關係、智囊團推銷他們的研究和論述，甚至外國外交官推銷他們自己政府的利益。

台灣與美國間沒有正式的外交關係，給台灣駐太平洋西北地區的外交官帶來了挑戰。姚處長表示：「大多數人都知道美國和台灣間的夥伴關係，比美國和一些盟友間的夥伴關係更強大。然而在華府，大多數人都不知道這個狀況，所以台灣的地位和我的辦公室的地位有時會降級。因此很多人在和我一起工作時，都不知道他們和誰在打交道。因此，在完成任務前，我們需要做更多的工作來奠定堅實的基礎。

處長表示，沒有很多機會與整個中國/台灣的美國社區互動……但他當然意識到與中國/台灣社區合作是需要不同的技能和心態。即使他遇人無數，姚處長也很難在華府找到友誼，他說：「在華府永遠沒有朋友，所以要學會知道應該信任誰，為誰工作以及遠離誰。雖然有些人知道你是誰，但他們不想浪費任何時間在你身上。

在西雅圖的工作

姚處長的經歷並不是獨一無二的。外交官經常發現在海外服務時很難交到朋友。但他離家遠駐他地並不覺得孤單，因為工作佔用了他大部份的時間。他說：「在週末當我有空閒時，我都願意和家人在一起。我認為家人有時倒會感到孤獨，但他們也設法找到要做的事。」處長有一個兒子已於今年入讀華盛頓大學，他表示兒子適應得很好。處長說：「兒子小時確實很難適應新的學校，因為他不會說這些語言……好在兒子性格開朗，所以他喜歡認識新朋友，而且……很容易與他人交往。」

姚處長同意作為外交官的配偶在生活中更具挑戰性。他說：「配偶幾乎不可能擁有自己的職業生涯，或者擁有穩定的長期職業生涯。有時配偶需要配合去做一些他們並不感興趣的事。」她的夫人方祖芳女士身兼母親和外交官夫人，賢淑得體是姚處長最有力的靠山和支持者。

姚處長表示，在駐西雅圖期間最大的遺憾是沒有多花時間學習說廣東話，因為傳統的老華僑多半說的是廣東話，處長只會說普通話和台語。

他在西雅圖工作時最感驕傲的成就是「增加台灣在太平洋西北地區更多的貿易和經濟機會，提供更多台灣的文化藝術活動給本地社區，並邀請更多人訪問台灣。」