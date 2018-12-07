犧牲的生活 必需是這樣的嗎？

靜雯博客

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在亞洲，女人的日子不好過，如果你恰好又是長女、窮人或沒受過教育的人……那日子更見難堪！

我們的親戚日前悲慘地在香港去世，得年66歲。她的死讓我思考，如果我還留在香港，那可能就是我生活的寫照！

名字的內涵

「福女」是我們這位過世堂妹的暱稱，她是我先生的堂妹，是他叔叔的女兒。我不是開玩笑的，在中國和亞洲許多苦苦掙扎家庭傾向於給孩子起著象徵著運氣和財富的名字，希望祝福可以綿延及於他們而從此擺脫貧困。如果這個孩子能夠給家人帶來好運，她是會很受父母喜愛的。堂妹做到了，只是遺憾的是，所有的福氛和好處都歸於父母和她的兄弟姐妹，她卻是在悲慘中度過了一生。

「福女」這一輩子的生活絕不是幸運的。她的父母希望她承擔所有的責任，特別是在經濟上。沒有人教過我那些不成文的規則，但我知道如果我還留在香港，在那裡長大，我會被這些責任綑綁得死死的，因為我也是長女。

我的中文名字意味著安靜，許多中國女性也和我一樣取著這類寓意的名字，然而在中國家庭，卻很少會為兒子取這樣的名字。叫女人閉嘴，暗示著的是強烈阻止和抑制。從字面上看名字限制了女人的選擇並接受任何賦予的命運，包括女人該嫁給誰？及未來想要做的是什麼樣的工作。

在貧窮的亞洲家庭中，女性嫁給一個年長的男人並不罕見，因為有了這樣的丈夫可以提供經濟上的保障。在移民家庭中，我看到年幼的女兒通過嫁給年齡較大的男性為家人作出的犧牲，有的對象甚至比女孩的父母年齡都大，以便他們的兄弟們可以在美國獲得綠卡得到永久居留權。雖然許多婚姻表面看起來還不錯，我想知道的是有多少女人心裡是心甘情願的願意，只是她們沒有勇氣擺脫苦難和家庭的責任。

在12歲時，我已經開始負責照看弟弟和祖母，男孩們從不在家裡做任何家事。當談到應該誰上大學的問題時，女孩永遠不會被考慮。當你意識到自己沒有未來，就會喪失了在學校取得好成績，或使自己變得聰明的動力。也許，我是幸運的少數人之一，我有勇氣打一場長戰，直到父母終於答應讓我去讀大學，但這並不容易。回想起來，我仍然不明白我是怎麼做到的。

男人的原罪

為什麼我們堂妹的生活會是如此的拮据貧窮，據我先生推斷，叔叔有不良嗜好且愛賭如命，把家裡從穩定生活中的財富揮霍敗盡。許多亞洲男人喜歡女人和賭博，我祖父、父親和繼父也是如此。我不知道是因為貪婪還是賭博帶來的刺激讓他們沉迷於此遊戲中。一夜間他們通過賭博可以失去了自己的家和親人的家。我不會對這種結果感到喜悅和驕傲而是只感到是羞恥，因為這給家人帶來了很多和長時間的痛苦。

我永遠不明白為什麼許多家庭成員，能夠容忍男人這些惡劣的行為。

如果你是單身怎麼辦？

高中畢業後，「福女」立即在香港政府移民局找到工作，如果工作的時間足夠長，那是份有保障的工作、且有不錯的福利和工資，她在那裡工作了40多年，辛勤工作得到了回報，她被提升為海關和邊境監督員。她性格溫和但在工作上是不能表現出這樣的性格。

從未結過婚的她，全神貫注於家人的生活，包括父母和4個弟弟妹妹。她為父母和其中一個弟弟買了一套公寓，香港高價的房產比西雅圖貴上6到8倍，這可是個不小的壯舉。她是如何設法做到這一點，當然是對自己長時期不斷的節衣縮食省下來的。

說「福女」節儉地生活，是一種恭維。實際上，她對自己是極其吝嗇的。她的退休金每月超過數千美元，直到她去世的那一天。即使她能足夠負擔得起自己的生活，但她也從來沒有花一分錢來獲取生活上的樂趣，甚至是生活上基本的必需品。她家裡沒有冰箱、洗衣機或烘乾機，她也從不旅行，也沒有過豪華日子的習慣。她總是用手洗了衣服後，把這些衣物帶到鄰近父母的公寓裡去烘乾。

她悄悄地獨自生活，唯一的娛樂就是看電視。你能想像她把所有的時間都只是呆在家而不是出去走走逛逛嗎？那種日子會讓我發瘋的。更讓我們感到驚訝的是她糟糕的飲食習慣，她最喜歡的零食是冰淇淋和薯條尤其是薯片，油炸食品是她的最愛。

問她是否運動過？她說從來沒有，因為沒有去鍛練的動力，也沒有朋友或親人來激勵她得去照顧自己。在她的弟妹們長大後，她的生活失去了目標，心愛的弟妹、侄女和侄子在他們長大後一個接一個地離棄了她。一個人如果沒有社交生活或愛好，那麼退休的日子是難熬的。

過去10年或12年當我們回到香港時，大家會聚在一起吃港式點心，她的健康狀況一直在下滑。大約5年前，中風幾乎毀了她。之後，她失去了平衡和穩定走路的能力。然後在過去的幾個月中又發生了一次中風，她在醫院昏迷、呻吟著，痛苦地呻吟著。

我們在香港的親戚去看望她時，靜靜地低聲對她說：「『福女』是該走的時候了，你沒有什麼要擔掛的。你可以放心地去了！」10分鐘後，她嚥下了最後一口氣。

「福女」的喪禮訂在12月3日，我們沒有參加。

我問親戚：「沒有朋友參加她的葬禮，對吧？」。

「你怎麼知道的？」親戚回問道。

我猜測的一切都是對的。「福女」沒有任何朋友是不足為奇的。友誼需要時間培養，有時需要一點點慷慨和無私的發展。沒有一個朋友參加她的葬禮，即使她在移民局與許多同事一起工作了幾十年。總共只有11人參加了她的喪禮，大多數是她的直系親屬。她的家人檢查了她的手機，發現列出的只是家庭成員的電話號碼。是的，她為弟妹留下了很多錢， 超過200萬美元。你認為我會因為她留下這麼多錢而肯定她嗎？沒有。也許，這些錢會破壞她弟妹間的感情和關係，也許這些錢會在他們之間產生你爭我奪的事情。

如何逃脫命運

「福女」努力擺脫貧困是令人欽佩的，但除此之外，我不建議任何人像她一樣沒有目標地過著不愉快和空虛的日子。

在她家裡，我找不到書籍、報紙或雜誌。書籍總為我提供安慰、希望、智慧、見解和靈感，增加我們學習的精神，讓我過上幸福的生活。我每週都去華埠國際區的圖書館，我鼓勵大家也這樣做。最近，我剛剛讀完Bob Woodward寫的有關川普總統的《恐懼－Fear》一書和Marc Vassallo的著中《城中小屋–Little House in the city》，這本有關房子的書中，寫著一些有趣的小房子的設計，這激發了我對空間的想像力。報紙挑戰我的大腦，並為我的日常生活提供最新和相關的信息。如果知道如何改變大腦思維方式去發展多種觀點，就可以改變生活的質量和內涵。

「福女」缺乏的是朋友和社交聯繫網絡。她一生中大部份時間都是孤獨的，但卻沒有意識到這一點。她沒辦法與別人聯繫。然而對孤獨的人來說，最好的辦法就是幫助別人；或找到一個有意義的目標，過上充實的生活。即使是內向的人也可以有朋友。只需要尋找他們，因為世界上還有其他內向的人，在等著你與他們聯繫。

「福女」！我相信你可以在天堂找到真正的財富！願你在下一個世界找到真正的朋友！願你下輩子不再是家中最年長的孩子！