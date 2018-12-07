目擊或遇到交通事故怎麼辦？

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西雅圖地區路多車多，交通事故無日無之，但不少人對有關事故的規定卻一知半解。

最基本的規定是，如果交通意外造成有人受傷或者死亡，或者造成動物傷亡、車輛以及物品等的毀壞，遇事的車輛便一定要停車。大家常見有新聞報導說，有人被車撞傷或撞死，事後肇事者不顧而去，此舉即屬犯法，可被判罰款及入獄。如果事故是由於駕車者的疏忽所造成，更可以加控其他駕駛罪名，例如危險駕駛、不小心駕駛等。死傷者還可以追究民事賠償責任。

法例規定，遇到意外必需停車，所以你看見有人造成意外之後沒有停下車來，應該儘可能記下車輛的車牌號碼和顏色特徵、型號等資料，然後把資料交給警方，這樣才是盡了市民的責任。

不過，報警和停車略有不同。遇到意外一定要停車，但不一定報警，祇要沒有受傷或者死亡，沒有政府財產受損（如路牌、路邊護欄、燈桿等）。亦沒有其他私人財物嚴重受損，而是兩部車碰撞而有輕微損毀，則可以不必報警，雙方可以私下解決了事，但和解時最好立有字據作為憑証，若即時付錢給對方，也應該取回收據。法雖如此，本州法例規定，在沒有警方來調查車禍的情況底下，若有傷亡或出事的車輛的損壞超過700元，駕車者必需在4天內向州運輸局提交意外報告，否則有被停牌之虞。

交通意外的現場情況，有助於了解各方面的責任，所以法例規定在較為嚴重的交通意外中（指有傷亡和財物嚴重損毀的），意外發生後必需維持現狀，不可移走或加以干擾。當然，如果維持原狀會造成危險，或者妨礙救人救火，則可以從權行事。

作為市民，有責任協助警方調查。各位如果目擊交通事故，應立即記下事故時間、地點，有關車輛的大致車速、路面狀況、天氣情況、可見度、交通燈號狀況、事發經過等資料，以備作証。為避免記憶淡忘，最好用紙記下，不過要緊記，把你的姓名和聯絡方法交給警察、駕車者或行人。如果你嫌麻煩的話，請記著，可能有那麼一天，有人自告奮勇幫你作證，幫你一個大忙，助人助己，何樂不為？