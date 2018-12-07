西市官員私郵公聊風波

政府官員用私人電郵談公眾事項的操作風氣也吹來西雅圖了。西雅圖市市長辦公室市長的數名貼身高層官員被發現以私人電郵交談一個爭議性的市政府措施，市政府回應官員當時純粹用私人電郵作私人交談，不涉及市政府官方業務運作。不過這交待很難為事件劃上一條明顯的公私分界線。

美國民眾因為恃著有民主政制的光環，賦予民眾知的權利，對於官員在公務上的文字或視像交談，祗要套上「透明度」三個大字，就有權要求公開解釋。位高如川普總統女兒及前國務卿希拉莉被揭發用私人電郵辦公事，不管推說一切無知理由，也無濟於事，被民眾拆翻天討出一個合理公開交待。

舉凡以私人電郵辦理公事，其實不管是在政府部門或在大小私人企業，都不恰當，這也是最基本的工作守則，即使是一個小員工也知曉這個道理。原因簡單，就是公私分明，保密安全，以防不應該被公開的資料隨時被洩漏。政府高層官員就不用說了，他們有著一套更嚴格的保密規限，公僕時刻受到條文約束，深知可為不可為的範疇。今次市政府高層用私人電郵談論敏感話題，唯一被理解是不願意談話內容公諸於世曝光，但結果卻栽了一個大跟頭，最後全數和盤托出。

身為公眾人物或官員，即使自己能分辦公私，大部份公眾也祗認可他們的公眾身份，所以不要隨便給自己留話柄的唯一方法就是適時說恰當的話，其餘則要封口封手，無可奉告。舉凡有兩個人知悉的事件，根本就不再是秘密了。