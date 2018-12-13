移民局修訂I-751面試豁免政策 符合條件無需面試

（本報訊）本月10日，移民局（USCIS）發佈了一份政策備忘錄（PM），為移民局官員提供新政策指導，說明何時考慮可以豁免I-751表格的申請人的面談。本備忘錄於2018年12月10日生效，適用於12月10日或之後收到的所有I-751表格申請。

I-751表格旨在移除美國移民局對婚姻綠卡所設的有效期僅為2年的條件限制，全稱為「取消居留條件的申請」，也常被稱為臨時綠卡轉正申請。一般而言，除非個別豁免，移民局官員必須面試每一個I-751表格的主要請願人。

備忘錄解釋說，如果官員認為申請案例已經滿足了以下條件，可以免除面試程序：

官員可以根據現有文件做出判定，因為文件已包含有關婚姻真實性的充分證據，並且申請人並非為了逃避美國的移民法訂立婚姻；

對於2018年12月10日或之後收到的I-751表格，移民局先前已與主要申請人進行了面談；

I-751表或支持文件中沒有任何欺詐或虛假陳述的跡象；

沒有複雜的事實或問題需要面試來解決。

在確定是否豁免面談時，無論I-751表格是作為聯合申請提出，還是作為申請豁免聯合申請臨時綠卡轉正，這些政策備忘指南都適用。

該備忘錄適用於所有審查I-751表格的USCIS官員，並完全取代2005年6月24日起採用的備忘錄「I-751表格的修改面試豁免標準，取消居留條件的申請」。