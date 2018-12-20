房屋庫存上升銷量下跌 西雅圖房價半年降11%

（本報訊）西雅圖曾因人口快速增長與在售房屋供應有限，房價到今年5月為止連續19個月領先全美。

西北綜合房產服務最新公佈的一份報告顯示，金郡（King County）11月份獨棟房屋價格中位數從春季的72.6萬美元跌至64.4萬美元，而公寓房屋價格較春季下跌了6.1萬美元。這一跌幅高於全美各城市地區。

這一跌幅也意味著，從今年5月到11月的6個月裡，金郡房屋價格跌幅達到11.3%。上一次房價如此大幅度下跌，還要追溯到2008年金融危機美國房地產泡沫破裂時期，當時西雅圖房價下跌14%。

伴隨著西雅圖房價增速大幅放緩，甚至陷入負增長後所出現的現像是，該地區房屋庫存大幅上升、銷售量大幅下降。

金郡的活躍房屋庫存較一年前同比增長了135％。分房屋種類來看，獨棟房屋的數量翻了一番，從2017年的1879戶增加到4020戶；公寓的數量增加了兩倍多，從12個月前的355戶躍升至10月的1221戶。這一趨勢主要因為市場上房屋的待售時間增長，而並非房屋上市數量增加。

從全美來看，房價漲幅普遍減緩。分析指出，美國房市出現疲軟狀態主要受3個因素影響：第一是貸款利率的上升，打擊了買家的購買能力及慾望；第二是由於之前的房價漲幅遠超租房費用及民眾薪資漲幅，使得部分民眾放棄了購房想法；第三是由於2017年稅法變化，對於房屋業主在稅收方面的減免優惠政策減少。