春節期間交通啟示： 高架橋將關閉，請民眾做好準備

（本報訊）華盛頓州交通部(WSDOT)將於2019年1月11日永久關閉阿拉斯加高架橋,而新的SR 99隧道將於3個星期後的2月初開放。

這個封閉作為普吉灣（Puget Sound）地區歷史上最長的高速公路封閉,僅僅是個開始。在未來五年內,私人和公共建築項目將繼續改變我們出行和運送貨物的方式。我們稱之為西雅圖交通大擠壓 (Seattle Squeeze)。

在這個充滿挑戰的時期,西雅圖市交通部(SDOT)及其合作夥伴機構正在共同努力管理擁堵,減低對通勤者和企業的影響,並保持市中心為商業開放。

市府方面已經開發出五種關鍵方法,可以讓人們和貨物安全地貫穿西雅圖市中心:

1.運輸系統監控和實時交通運營管理,以密切監控交通,調整街道和信號,並處理阻礙交通的交通和事故。

2. 通過鼓勵可以步行、騎自行車、乘坐公共交通工具、加入拼車、提前或延遲工作時間或在家工作的出行者來減少單獨駕車去往市中心的出行。

3. 通過與金郡公交（King County Metro）合作,投資運輸以滿足需求並擴大使用,增加更多公交車和試點策略,讓更多人乘坐公交車。

4. 管理公共通行權以限制建築項目或停放車輛佔用的街道空間量。

5. 協調區域通信,以幫助每個人了解即將發生的交通變化,以便他們進行規劃和準備。

請訪問www.seattle.gov/traffic,了解在「#SeattleSqueeze」期間出行所需的工具和信息。