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駕車要牌照，當律師要牌照，結婚也不例外。在本州若要合法結婚，男女雙方除了要符合下述若干條件外，亦需要一張有效的結婚牌照。

華盛頓州的法定最低結婚年齡是18歲。18歲以下的男女不是不可以結婚，但必需父親、母親，或監護人的許可才行。17歲以下的更要得到法庭的首肯方可共結連理。但是，未到成年（18歲）便想結婚的男女是要付出代價的。代價就是放棄了其父母供養他們的法定責任。不過， 對今日的少男少女們說， 為了愛情而犧牲一點代價又算得什麼呢？

此外， 男女雙方關係若親過第二代堂（表）兄弟姐妹便不能合法結婚（在加州卻可以）；不過，申請結婚牌照時不需提出驗血或體格檢查的結果，亦不需提出離婚証明（如果離過婚的話），但若在法官簽字離婚命令之前便申請牌照，就犯了重婚的罪名。

男女雙方均需在結婚牌照申請書上簽字，簽好後把申請書交給郡審計官(County Auditor )，州法規定結婚牌照在申請3天後（不包括申請當日）才能生效。如果當事人在取得結婚牌照後60天內不進行婚禮，牌照便告作廢。有資格主持婚禮的人士包括地方法官、高等法院、上訴法院及最高法院的各大法官，以及各教堂的牧師、神父以至治安推事等。此外，婚禮中需要兩名証人在場作見証。

很多中國人移民來美國後會發覺，美國女人婚嫁後多用夫姓，甚至政府機構一般也會假設妻跟夫姓，反而中國女子很少在婚後用夫姓，所以很多人嫁來美國後以為這裡法律規定結婚後夫姓，尤其是再加上美國丈夫的堅持。其實這不過是傳統習慣，而非法律規定，婚嫁後的女人絕對有權保留自己的姓氏。不過，不論女方是否打算保留或改變自己的姓氏，她都應該在結婚執照及其他有關文件上簽上自己當時的姓名。即使妻子不打算用夫姓，她也應該通知政府或財務機構有關其婚姻狀況的轉變。順便一提，為免在法律上出現混淆，任何人都應該用同一方式在所有文件、表格、書信上簽名。