華埠國際區社區中心暫時留在原處

本文作者:Nina Huang

最近關於Belltown社區中心關閉的消息,是否會使華埠國際區社區中心(ID/Chinatown Community Center )也將面臨風險?

根據2018 年10月《西雅圖時報-Seattle Times》的一篇文章,位於719號第8大道南的華埠國際區社區中心,是西雅圖使用最低的社區中心之一。儘管2017年僅有78,474名訪客,但市府員工和常客仍認為社區中心仍然是社區成員聚集和使用的重要場所。中心建於2014年,除週日外每天開放,目前每季度提供65個註冊或免費的活動項目。

社區福利

Amy Xu住在中心上方的同一棟樓裡。她和家人在那裡生活了14年多。在過去的5年裡,她一直在中心擔任娛樂服務員。她和1 0歲和1 5歲的兒子經常到中心來,她說:「社區中心讓我的家人受益匪淺。兩個兒子都獲得鋼琴獎學金,他們幾乎每天都到這裡來。」她的兒子們參加鋼琴和舞獅課,在健身房打籃球,在主會議室打乒乓球。在夏天經常享用免費午餐和自然俱樂部(Natural Club program)項目,教師總為孩子們提供新的活動。

Xu提到社區中心面臨的巨大挑戰是無家可歸的客人長時間使用洗手間。她說:「這個地區有很多人喜歡使用這些設施。人們總是面露微笑著,也讓我滿懷微笑。我喜歡這份工作,因為我們有很多客戶,他們讓我覺得工作順利。」

西雅圖市規劃和社區發展辦公室(Office of Planning and Community Development for the City of Seattle)主任Samuel Assefa在一封電子郵件中寫道,他不知道或想像到華埠國際社區中心可能面臨關閉風險的情況。

他寫道:Belltown和華埠社區中心之間存在根本的差別。西雅圖公園和娛樂部門(SPR)擁有的這個華埠國際區社區中心,是一棟包括公寓的大樓,然而Belltown社區中心是租來的場地,而該租約即將結束,因此Belltown社區中心已決定不再續約。這兩個中心的資金來源是來自幾年前的一項投票決議,選票指定華埠國際社區中心成為SCIDpda Village Square 2開發項目的一部份。

該中心原本打算成為類似Belltown的多功能中心的集合,但華埠國際區希望它是一個全功能的中心,並籌集到額外的資金,包括二樓的體育館等設施。

編程的變化

娛樂中心協調員Brenna Clausen表示,截至2017年社區中心是一個限量使用的場地,每週開放32小時。在西雅圖市議會通過投票增加23個公共時間後,該中心有些項目已經在接縫處無法銜接得很好。

負責日常運營的Clausen解釋說,社區中心非常獨特,它與其中心的運作方式不同。Clientele承認要大家參加持續為期8週的課程很困難,但允許他們靈活參加課程,反而提供了更多的機會來重建更多課程。

Clausen明白為什麼人們可能會擔心中心有被關閉的風險,從主管那裡得到了答案讓她知道並不是預算出了問題。她解釋說,Belltown社區中心沒有健身房和強大吸引人的節目,但華埠國際社區中心有很多活動項目、有健身房和房間租賃帶來收入。

Clausen說:「我們開始看到新一波客戶湧入。排球吸引了更多來自國會山(Capitol Hill)的人群。取消單次入場費用為大家提供了更多的便利。」許多亞裔耆老和年輕人也經常在社區中心活動。

Clausen表示,對於低於實際收費的那些象徵性收費的客人,也可以在中心打乒乓球,該中心的乒乓球設備質量非常高,吸引了一些全國排名的球員。

中心提供許多免費項目,包括羽毛球、匹克球(pickleball)、瑜伽和舞蹈。健身房每週供青少年使用幾次。中心還與多個機構合作,提供特別計劃和活動,包括每月社區廚房,讓社區成員每月聚在一起做飯,一起吃飯。中心提供的其他活動還包括芭蕾舞、體操、中國舞、功夫、太極拳和耆老遊戲等。

Clausen在談到該中心的獨特服務說:「對於一個像我們中心這個可以進行大型活動的場地,並沒有經營兒童照看項目,因此我們會有大量的訪客和會員進入。」

對社區的好處

Clausen表示,鋼琴課程是該中心最受歡迎的課程,目前約有50名兒童在候補名單上,現在約有70名學生上課,中心提供的獎學金可以讓大家參加鋼琴和藝術等課程,這兩個項目都有候補名單。她解釋說:「父母非常重視藝術,這對我們來說是很重要的部份原因。家長們會盡一切努力讓孩子接受這些課程。」

Clausen表示,該中心面臨最大挑戰是為項目提供獎學金。現在的獎學金是來源於不同資金上的運作,在市府預算未公佈前,中心永遠無法確定獎學金的撥款額。隨著中心擴展計劃,重要的是這些項目是否仍能負擔得起。Clausen表示,公立學校削減資金的第一個地方就是藝術,因此學生可以來社區中心並有機會參加這些藝術課程,這一事實是件大事。

因此中心需要有加強社區中心的項目計劃,社區成員Jessica Chow認為中心有面臨關閉或重新調整用途的風險。她說:「聽起來中心正在加強活動以保持開放並獲得更多關注。」Karen Sakata也有相同的心態和看法,因為華埠國際區的許多新建築帶走了鄰里原本的精神和面貌。

Sakata說:「許多資源和東西正在被移動或關閉,正在建造的新高層建築將陽光從鄰里帶走,社區似乎不再像過去擁有的那麼多。」

Chow說:「該中心特別感到風險,特別是在這個社區,但任何曾被指定為社區的地方總是值得我們為之奮鬥。」Chow希望看到西雅圖公園和娛樂部門加強項目計劃並激活這個中心,讓大家更多地關注這個中心。