警方搜查華埠流浪者營地 逮捕4名販毒嫌犯

（本報訊）由於暴力犯罪現象以及社區擔憂報告頻出，主要犯罪問題工作小組（MCTF）警探針對販毒活動在華埠國際區的流浪者營地進行了調查。

12月19日，在金郡（King County）警長辦公室及西雅圖警局兩方特警隊（SWAT）密切合作下，雙方搜查了位於Dearborn街與第八大道（8th AVE）和第十二大道（12th AVE）間的3個流浪者營地，並逮捕了4名涉嫌販賣海洛因、冰毒及霹靂可卡因的嫌犯。

在第一個帳篷內，警方逮捕一名涉嫌毒品犯罪的50歲男子。該男子持有25g海洛因、少量冰毒及可卡因，警方還繳獲1,400美元贓款。在第二個帳篷內，警方逮捕3名男子。其中一名男子現年36歲，因毒品重罪被通緝；另一名26歲男子因輕罪被逮捕。調查人員在他們的帳篷內發現多個邊緣性武器，另有3克冰毒和3克海洛因，並繳獲400美元現金。該帳篷內被捕的第3名男子現年53歲，手中持有少量的海洛因和冰毒，以及900美元現金。

隨後，警方還在另外一個帳篷內發現疑似為可卡因的白色粉末，但該帳篷內無人居住，因此無人被捕。此次調查仍在進行當中。警探希望在未來數日及數個星期內可以獲得更多地區搜查令，完成更大範圍毒品案件調查。