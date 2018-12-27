2018十大美國新聞回顧

① 費城老鷹隊首奪超級碗球迷徹夜狂歡砸玻璃

(本報訊）在美國職業橄欖球超級碗（Super Bowl）一年一度的大賽中，廣泛不被看好的費城老鷹隊在明尼蘇達州(Minnesota)明尼阿波利斯市以41比33戰勝了新英格蘭的，成為第52屆超級碗大賽冠軍。

這是費城老鷹隊第一次獲得超級碗冠軍。在1981年和2005年，老鷹隊都輸給了新英格蘭。

老鷹隊的四分衛尼克·福爾斯（Nick Foles）在本賽季是替補隊員，在明星四分衛卡森-溫茨（Carson Wentz）在賽季第14個星期膝蓋受傷後才出戰。福爾斯在比賽中三次傳球觸底得分，推進了373碼。他被提名為最有價值球員。

2月4日奪冠當晚，費城球迷上街慶祝勝利，狂歡有時失控，警察被迫干預。直至凌晨，有關部門向費城市中心派出清潔工人，清理被打碎的窗戶玻璃和推倒的路標。

這是費城人隊2008年獲得職業棒球世界大賽冠軍後，費城第一次獲得職業體育大賽冠軍。

② 川普宣佈退出伊核協議 法國伊朗回應

（本報訊）總統川普星期二（5月8日）正式宣佈退出伊核協議，恢復對伊朗的制裁。並批評這項協議是糟糕的只對一方有利，原本就不該簽署。

川普說：「顯然，在目前協議的衰弱的結構下，我們無法阻止伊朗擁核，因此，我今天宣佈，美國將退出伊朗核協議。 」

伊朗核協議是2015年達成的，協議緩解了對伊朗的制裁，作為交換，伊朗的核項目受到限制。川普經常批評這項協議是災難。他說 「 協議一點也沒有制止伊朗測試彈道導彈，而且按照協議，對伊朗核項目的限制最終肯定會到期。 」

但是他一直受到兩方面的壓力，一方包括歐盟在內，希望美國不要退出協議，另一方是指責伊朗說謊和作弊的以色列。

兩個星期前，訪問白宮的法國總統馬克宏說，「他知道伊朗核協議並不完美，但是在這個問題上沒有方案B 」。

英國外相約翰遜星期一在華盛頓遊說川普政府高級官員不要撤出協議。他會晤了國務卿蓬佩奧，隨後還將與副總統彭斯和國家安全顧問博爾頓會談。

上星期，在一次極具戲劇性的電視展示中，以色列總理內塔尼亞胡拿出了他所說的成噸的文件、圖表、藍圖和照片，證明伊朗不顧協議，仍在企圖建造核彈。以色列總理內塔尼亞胡說：伊朗在撒謊，彌天大謊。雖然國際檢查人員證明伊朗遵守協議，但是川普總統說，以色列總理內塔尼亞胡的展示說明，在伊朗核企圖方面，我一直是百分之百的正確。

法國外交部長讓-伊夫·勒德里昂星期三（9日）說「即使美國總統川普宣佈美國退出伊核協議，世界六大國近三年前跟伊朗達成的核協議沒有作廢 」。伊夫·德勒里昂對法國一家媒體平台說，法國總統馬克宏和伊朗總統魯哈尼預計星期三通話，另外，法、英和德國外長下週一會跟伊朗官員就這一局勢進行討論。

在伊朗議會，議員們焚燒一張帶有美國國旗圖案的紙以及一張代表伊核協議的紙，以回應川普的決定。伊朗議會議長拉里賈尼說，伊朗核部門應該做好恢復所有核活動的準備。

③ 佛州校園槍擊致17死 學生白宮前抗議

(本報訊）2月14日下午2點25分左右，佛羅裡達州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas）發生槍擊案，目前已致至少17人死亡，多人受傷。

在槍擊事件發生2個小時後，下午4點左右，槍手已被警方逮捕，警方稱他是一名19歲的學生，名叫尼古勞斯•克魯茲(Nicolas Cruz)，也是美國陸軍初級後備軍訓練團項目的成員。當局稱他被捕時身穿帽衫、紅頭髮、有雀斑。

目擊學生發佈到社交網絡的視頻顯示，槍擊發生時，在教室裏受到驚嚇的學生們坐在地上躲在角落，視頻中可以聽見不斷的巨大槍響，還有尖叫聲和叫喊聲。

槍案發生後，大華府地區數十名學生19日在白宮前舉行抗議集會，要求川普總統採取限槍行動，抗議者在白宮外的道路上手輓手，高舉國旗和標語，標語寫:我是下一個目標嗎？

維吉尼亞州亞歷山大市的16歲高中女生艾拉·菲斯特說:表達憤怒和要求限槍的呼聲很重要，我每天上學前與父母道別時都感到，可能再也見不到他們。

抗議學生躺在地上，每次三分鐘，意味著槍手克魯茲僅用三分鐘就奪走17個學生與教師的性命。克魯茲被捕後，被控17項謀殺。

佛羅裏達州帕克蘭高中發生重大槍擊案後，全美掀起新一波加強槍枝管制浪潮，發自帕克蘭高中槍殺倖存者的強烈呼聲來勢洶洶。他們18日宣佈將在3月24日發起為我們的生命而走(March for Our Lives)全國大遊行及罷課，聲稱討論限槍的時機已到，不能再無動於衷，要求國會馬上立法解決槍枝暴力，以保證校園安全；川普總統預定20日與部分 師生代表舉行座談會，以聽取心聲。其他組織也宣佈舉行抗議活動，婦女行走(Womens March)組織者表示，為紀念17個遇害的師生，他們3月14日將組織全國教師舉行17分鐘的遊行。

公立教育網把科羅拉多州哥倫拜高中槍案發生19週年的4月20日確定為行動日，呼籲全國學校在這一天舉行抗議、靜坐、演講和遊行。

④ 川普與金正恩歷史性會晤雙方簽署聯合聲明

（本報訊）總統川普和北韓領導人金正恩星期二（6月12日）在新加坡舉行歷史性會晤。北韓的無核化進程將「很快」開始。

在新加坡舉行的電視直播儀式上，兩位領導人簽署了一份文件，川普稱這是一份「全面」的文件。川普在聲明中「承諾為朝鮮提供安全保障」，金正恩「重申了他對實現北韓無核化的堅定的、絕不動搖的承諾 。」

川普總統還說，星期二的會晤是一個漫長進程的開始：「今天我們開始了艱辛的過程，我們大開眼界，但是和平永遠值得我們的努力，特別是在這個事情上。這好幾年前就應該完成，很久以前就應該要解決了。我們現在開始解決。」

川普早些時候對北韓作出了一項讓步，他說美國和南韓將終止他所謂的昂貴而且具有挑釁性的軍事演習。兩位領導人簽署了一份聯合聲明。川普說，因為這次峰會，美國與北韓的關係將會發生重大變化。

北韓領導人金正恩也說，世界將會看到重大改變：「我們兩人舉行了一次歷史性會議。我們決定擱置過去，將要簽署一份具有歷史意義的文件。世界將會看到重大改變。我想感謝川普總統促成這次會議。」

期間川普總統還對中國、日本和南韓領導人為促進北韓半島實現永久和平而作出的貢獻表示感謝。

但這份聲明缺乏細節。這份聯合聲明沒有第一時間向媒體公佈，但通過川普在儀式上舉著它的照片，可以清晰地看見聲明的內容。

⑤ 夏威夷火山噴發最大淡水湖幾小時內蒸乾

（本報訊）據6月6日當地媒體報導，隨著夏威夷基拉韋亞火山噴發、熾熱岩漿來襲，夏威夷最大淡水湖格林湖、即「綠湖」在短短幾個小時內「徹底蒸乾」，60米深的湖水不見蹤影。不少當地居民「傻眼」，驚呼「聞所未聞」。

格林湖位於夏威夷群島最大島嶼比格艾蘭島、即「大島」，是一處頗受歡迎的度假勝地，常有人去湖中游泳，不少水域深達60米。

然而，隨著基拉韋亞火山活動加劇、熾熱岩漿湧向格林湖，這座夏威夷最大淡水湖上午10時左右升騰起一條水汽蒸發形成的「水柱」，接著愈演愈烈，到下午時分湖水蒸發殆盡。

夏威夷消防部門大約下午15時派出飛機飛越格林湖上空，隨後向美國地質勘探局證實：格林湖裡滿是岩漿，而原先的湖水蹤跡全無。

「我簡直無法相信，」夏威夷社區學院地理學講師德魯•卡普接受當地電視台採訪時說，「我從來沒有聽說發生過這種事。

基拉韋亞火山本輪噴發始於5月初，最近幾天噴發勢頭減緩，但岩漿湧流沒有停歇。截至6月6日，岩漿已經吞噬大約20平方公里區域。熾熱岩漿不僅蒸幹了整座格林湖，5日還「填平」卡波霍海灣，把這處原先海浪拍岸的地形「改造」為一片陸地。

至此，夏威夷過去一個多月來遭岩漿損毀的民宅和其他建築數量達到至少400棟。這一數字頗為驚人，遠遠超過夏威夷此前35年間毀於岩漿的建築物總數215棟。

⑥ 史上最嚴重教會醜聞300牧師性侵超1000名兒童

（本報訊）賓夕法尼亞州（Pennsylvania）大陪審團於8月14日公佈調查報告稱，賓州境內有超過300名天主教牧師涉嫌對兒童進行性侵，受害者超過1000人。

據報導，這份長達1356頁的報告總共調查了賓州境內6個天主教教區，超過300名牧師承認在過去數十年間有過性侵未成年人的行為，最早的性侵事件可回溯到1947年。報告稱，由於時間久遠，一些記錄資料遺失，加上部分受害者不敢站出來，大陪審團相信受害者的實際數量可能遠超當前公佈的數字，或達數千人之多。絕大多數性侵事件年代久遠，已經無法被起訴，目前僅有兩名牧師因涉嫌性侵未成年人被起訴。

據相關報導稱，賓州總檢察長喬什夏皮羅透露，長達兩年的調查顯示，這些性侵惡行遭到系統性的掩蓋。賓州和梵蒂岡的一些高級天主教神職人員參與其中。他說，這些掩蓋行為非常複雜，但涉事教堂的領導層將性侵及掩蓋行為的記錄保留在教區的秘密檔案中，這些記錄成為此次調查報告的主要資料來源。

調查報告稱，此前美國也有過其他天主教神職人員性侵未成年人的報告，但規模如此之大絕無僅有。涉事牧師不僅沒有被追責，其中許多人還得到了升遷。賓州大陪審團表示，未來可能還會發現更多受害者，調查仍將繼續進行。

有媒體指出，全美范圍內的許多教堂都曾因神職人員存在性侵和掩蓋行為遭到調查，這一次賓州的報告再度呼應了這些調查中的一些結論。

今年7月28日，華盛頓特區榮譽主教、樞機主教西奧多麥卡里克(Cardinal McCarrick)被控性侵未成年人，被羅馬教皇方濟各撤職。2002年，《波士頓環球報》報導揭露波士頓近250名牧師性侵兒童的醜聞，震驚全美。

華盛頓特區榮譽主教、樞機主教88歲的西奧多·麥卡里克，被控長期性侵未成年男童，目前已引咎辭職。

⑦ 美中貿易關稅大戰 川普準備全力開火

（本報訊）總統川普與中國的貿易大戰，賭注正在加碼當中。他認為全世界其他國家將與美國站在同一陣線。

川普9月7日表示，除了正在考慮對2000億美元進口中國產品加徵關稅，他還有意對另外2670億美元中國商品徵收關稅。川普在空軍一號的專機上告訴記者：「我不願這麼做，但如果我想的話，在那之後會有另外的2670億美元商品，一接到通知就可加徵關稅。」

據相關報導，如果川普堅持這麼做，他揚言課徵關稅與已經實施關稅所涵蓋的商品，將超過美國向中國購買的所有商品的價值。美國人口調查與統計局（Census Bureau）數據顯示，去年美國進口了5050億美元的中國商品。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美國希望建立一個「自願聯盟」來接受中國的挑戰，聯盟成員包括歐盟、日本及其他盟國。他接受媒體訪問時指出：「你知道的，假使中方不進入全球程序，他們可能會發現自己更顯孤立。」

至於貿易戰最終是否能走向談判協商，柯德洛說，美方和中方仍有溝通，川普也對雙方會面持開放態度，包括9月底聯合國大會召開期間及年底20國集團（G20）峰會，都有「川習會」的可能。這番話顯示美國正尋求與中國達成協議，以終結全球兩大經濟體間的貿易戰。

有美國企業警告，川普的貿易險招會對美國國內造成傷害。科技巨頭蘋果公司反對向中國2000億美元進口貨品徵收關稅，致函美國貿易代表辦公室，聲稱旗下產品受到影響後，造成蘋果股價下跌。

零售業領導協會國際貿易副總裁誇奇（Hun Quach）透過電話表示，「對所有中國商品課稅將衝擊我們美國人生活方式的每個層面─包括我們穿的衣服、吃的食物、駕駛的車、所穿的鞋」。

美國鞋類批發商和零售商協會總裁兼執行長普利斯特（Matt Priest）說的更不客氣，他說：「一句話，就是災難。因為鄰居的罪行而懲罰我的孩子，然後要我們所有人都認為這會有效，這似乎是一件荒謬的事情。」

部分產業團體正想盡辦法阻止關稅的實施。消費科技協會指出，美國政府提出對2000億美元中國商品課徵關稅可能很容易遭到法律挑戰，因為本質上它們屬於報復手段，而非對於不公平商業行為的回應。

⑧ 大篷車移民抵達美墨邊境 川普擬祭新分離方式

（本報訊）據相關媒體稱，10月13日由洪都拉斯出發的移民大軍在21日衝破墨西哥政府的封鎖，從墨西哥南部繼續向美國邊境挺進。

據有關網站21日報導，一夜之間大軍人數增加到大約幾千人。媒體戲稱他們是「移民大篷車(caravan)」，他們計劃從墨西哥邊境城市伊達爾戈步行約40公里到達該國另一座城市塔帕丘拉，並在當地落腳。

雖然媒體戲稱說是「移民大篷車」，但這些人並不真的是一路坐著「大篷車」從中美洲來到美國的。他們通過步行、坐汽車、火車等方式，長途跋涉近2000英里抵達墨西哥和美國邊界。大部份偷渡者都來自中美洲，其中一些人會在墨西哥尋求避難，而其他一些人最終目的則是繼續前往美國尋求避難。

報導指出，很多移民在接受採訪時都提到了洪都拉斯普遍存在貧困和幫派暴力問題。洪都拉斯是世界上殺人案發生率最高的國家之一，而這也是他們加入移民大軍的原因之一。分析指，中美洲人偷渡到美國已不再為追逐美國夢，「而是要逃避死亡」。

這些移民者即便因長途跋涉身心俱疲，他們仍無懼川普關閉美墨邊境的威脅，也不理可能因尋求庇護失敗而遭墨西哥政府驅逐的風險，一心北漂赴美。

對於中美洲數千移民為尋求庇護而向美國進發，川普總統威脅說，如果墨西哥不能制止移民大軍，他將動用軍隊和關閉邊界。22日他還表示，由於中美洲國家洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多未能阻止民眾北上前往美國，美國將中斷或大幅削減對這三國的援助。白宮改變拆散家庭的方案中，移民家長面臨兩種選擇，一是自願把子女交給寄養部門收養，二是和子女一起被關在拘留中心。

聯合國估計，目前有逾7千人正穿越墨西哥向美國前進。

⑨ 加州坎普野火87死249失蹤當局宣佈火勢完全受控

（本報訊）加州消防當局今天表示，加州歷來最嚴重的「坎普山火」（Camp Fire），自12月8日起火並焚燒超過半個月後，目前終於完全受控。目前山火已造成至少87人死，249人失蹤，火場面積達到15萬3336英畝，摧毀近1.9萬間民房和數百棟其他類型建築物。

加州森林與火災保護部（25日）在推特發佈最新公告：「坎普大火…現在百分之百被控制住了。」

而經過連日雨水，北加州的「坎普山火」已經100%完全受控。目前工作人員繼續在瓦礫和灰燼搜尋屍體。目前仍然有249人失蹤，比上週末公佈的400多人要少，相信部分人士正入住庇護中心、或在親友家中暫避，未知自己在失蹤人士名單上。

加州州長布朗（Jerry Brown）曾警告，受到全球暖化影響，預計加州未來可能會發生越來越多大型野火。在宣佈完全控制坎普大火火勢之前，加州當局已開始讓居民返回部分受災最嚴重的地區，以查看他們住家的毀損狀況。

⑩ 前總統老布殊辭世 靈柩運抵國會山供公眾瞻仰

（本報訊）前總統老布殊（George HW Bush）週五（11月30日）在休士頓家中辭世，享年94歲。日前靈柩移至華府的國會山莊，停靈於圓形大廳內，現場大批民眾排隊等候對這位帶領美國走出冷戰的前總統致敬。

扶靈軍官從靈車上緩緩抬下靈柩，護送著覆蓋著國旗的靈柩進入國會山莊內的圓形大廳，老布殊政府時期的內閣成員、國會議員，以及最高法院法官手放胸前，向這位美國第41任總統致敬。

由老布殊長子、前總統小布殊（George W. Bush）帶領的家屬，伴隨著靈柩，搭乘空軍一號專機，從德州飛往華府郊外的安德魯聯合基地，接下來沿著賓夕法尼亞大道送老布殊總統最後一程，最後停靈於國會山莊的圓形大廳。

首位致悼詞的是聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），他讚揚老布殊總統是「謙虛的公僕」和「有原則的領袖」。

圓形大廳內排滿長長隊伍的民眾，等候向這位共和黨籍前總統致敬。不少人提及老布殊總統在過去政壇兩黨以禮相待時代所扮演的角色，和今日同為共和黨籍總統川普主政下的嚴重分裂，呈現強烈的反差。

老布殊總統的國葬儀式訂於5日在華盛頓國家大教堂舉行。隔天將在德州大學站（College Station）的老布殊總統圖書館舉行下葬儀式。

當地時間3日晚上8點半左右，總統川普和第一夫人梅拉尼婭也來到國會大廈圓形大廳瞻仰老布殊靈柩，並敬禮，向已故前總統表達敬意。