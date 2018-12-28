以為美國人過年不送紅包嗎？那你就錯了！

每年到了聖誕季美國人都會想對一年來辛苦服務他們的人表達感謝，由於這些日常生活中的服務業者，帶給他們生活上非常多的便利和快樂，很願意在聖誕佳節多給他們一些小費以慰勞辛苦。因此會給些「年終小費（holiday tipping）」。

但包紅包有學問，年終小費該怎麼給，有時也讓人一個頭兩個大。歲末年終，確保你的小費能送到服務人員心坎裏，也讓你未來一年過得更舒心順遂。

如何給年終感謝小費？

在一年裡有那麼多人提供服務，要給誰？給多少？禮儀專家說，答案要看你和提供服務的人之間的交情以及你的預算。小費是禮物，不是強制給，而是表達感謝的方式。本文提供以下建議，可供參考：

先制定預算，然後優先列出今年確實幫過你的人，例如美髮師、臨時看管小孩的人、郵差先生、收垃圾工人或送包裹員等。不論是禮卡或現金，都應放在節日賀卡裡，寫下致謝的話，讓收到的人知道這是禮物，不是平常的小費。

也可送禮物，特別是若知道這個人喜歡某種咖啡或茶，或是愛光顧某家餐館。有些人會把自製裝飾品和餅乾，送給他們知道喜歡這些東西的人，由於是自製，更能表達心意。

不常碰到的人例如郵差、收垃圾工人或送包裹員，雖可送小禮物，但是要先查清楚所屬機構的規定。例如，郵差是聯邦政府員工，依法不能收取現金或禮券，但暖心暖胃的小東西，比如餅乾或熱飲則是可以的。