2018十大博客回顧

靜雯博客

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2/3-2/9

致我最愛的媽媽

我完全沒有準備好您會在1月27日離開了我們。

我的願望是有朝一日，能在您最後一口氣的時候我回到香港；在您人生的最後時刻能和您在一起，並握住您的手。我猜我是不可能達成這個願望的，但您卻達成了。

養老院的工作人員說，您往生的那天，洗了澡並吃了早餐，您的臉色突然變得蒼白繼而慘白，工作人員帶您上床休息。她說，當她回來時，您已沒有任何反應。我猜您是遽然而逝，是屬於中國人所謂有福氣的「壽終正寢」—沒有痛苦—沒有忍受折磨—沒有心臟振動器重擊心臟—沒有針刺穿喉嚨或手去裝餵管。你的突然往生是給自己，也是給家人的禮物，因為當您受苦時，我們也深感痛苦。

您和我們的照片提醒我，作為一個家庭，我們經歷了一次又一次的磨難，而您到西雅圖的旅行，經常給您帶來驚喜。當您和西雅圖的香港電影明星，以及包括20世紀90年代最高級別的女政府官員陳方安生在內的其他政要在Bell Harbor 中心見面時、當您和前州長駱家輝在他父母的生日聚會上時、當您為西華報大樓開幕剪彩時，您總是十分高興激動。當您和爸爸參加西華報和英文組妹報Asian Weekly十週年晚宴時，您們都與有榮焉得意洋洋。

您是一個了不起的母親，雖然手頭不寬裕，但仍努力維持家人的健康。謝謝媽媽給我您此生沒能享有的東西 －－教育。您讓我能在美國自由去追尋夢想，而最重要的是您給了我生命。

您走了，我再也見不到您了！我愛您，永遠永遠地懷念您！

女兒 靜雯

4/21-4/27

巴拿馬運河與美國

有些人旅行是為了逃避，而另一些旅者則是為了更新自我，這也是我旅行的目標。我不是在尋找靈感，但令人驚訝的是，我最近的巴拿馬運河之旅令人鼓舞。我感謝我能來美國，這個感覺不是在感恩節或7月4日的國慶日，而是在我出國旅行的時候。

被稱為現代世界七大奇蹟之一有48英里長的巴拿馬運河貫穿巴拿馬地峽，從大西洋到太平洋。運河工程的掌握令人大開眼界令人驚嘆。工人們的犧牲包括在施工期間喪命的人是令人難以形容的偉大和眾多，因為接近有6,000人奉獻了他們的生命，這些工人的生命包括華人、法國人、美國人及其他族裔的人。

運河為巴拿馬經濟提供了超過$10億美元的收入。每天大約有30-40艘船雙橫渡運河，美國對世界做出了重大貢獻！然而太糟糕的是今天的總統川普要在墨西哥和美國之間修建隔離牆，他能不能像巴拿馬運河那樣想到更具建設性，更有意義和更有價值的作法和眼光！

如果運河不是羅斯福總統的領導和智慧，可能只有讓另一代人完成。運河是美國外交政策目標在國外和國內強化美國的一項勝利，是美國在海外發展軟實力影響力的戰略而不是強硬的軍事力量，這個成果和影響是巨大而清晰的。

6/16-6/22

原諒你的父親

你們中有多少人已早與父親疏遠甚至恨他？許多人期望我們的父母是個不說廢話、充滿愛心、心存善良、具保護性、有責任感、具道德操守，事業有成且仍健在。想一想這些描述在現實生活中的含義，我們是不是有點苛求得過於天真？

5歲時父母離異，我成了單親的孩子，繼父一直在海外工作。我與前後兩位父親的互動非常有限，孩童的我無法分辨父親在我真實生活中的感受和角色。其實，當繼父在家時我總是很不自在。直到我長大在美國成家立業回國後，我們的關係才開始緊密。

然而，我從來沒有思考過「如果？」這個問題，那就是如果我的父母從未離婚，我們從此能過上幸福快樂的生活。我從來沒有因為他們製造至少影響了5個家庭的混亂關係而責備他們。在過去的15年，我和繼兄弟姐妹們的關係日漸緩解，可以彼此自由分享感受並能在相互間開些玩笑。

事實是，父母會有很多缺點，因為他們也是個普通人。

如果作為孩子的我們對父親陷入憎恨，就無法放下我們的痛苦和不滿！結果就是，我們將自己鏈接成受害者的受害者，許多人因此不能向前進，他們有些已經變成了一個施虐者。除非這些受害者開始康復之旅，否則輪迴的周期是牢不可破的。尋求諮詢獲得幫助，讓你的大腦倒帶到初始的境況，這樣你就可以找到快樂，並與過去一起和平共處。

在這個父親節，謹以此文對那些曾與父親有過節並能寬容，或重新聯繫的人來說是一個信息。也許，是時候開始一個不同的行動或者一個新的開始，願燦爛陽光永與你同在。

6/23-6/29

中國和台灣的緊張對立在西雅圖華埠國際區被消融

當中國和台灣在全球範圍內發生爭執時，西雅圖的華埠國際區已悄然地安排了雙方可接受的策略。

6月10日，一些中國和台灣的官員，在西雅圖華埠國際區各自慶祝雙方舉辦的活動，氣氛和諧，沒有造成憤怒和危機，本地的民選官員像一群蜜蜂般，從一家餐館轉戰到另一家餐廳，縱橫交錯會晤了雙方的官員。

當晚在康樂酒家，華人社區為舊金山中國總領事館舉辦了一場500人次歡送羅林泉總領事任職三年半後退休的晚宴，羅領事此後將離開美國返回北京，華盛頓州是中華人民共和國駐中國領事辦公室管轄的州之一。兩個街區外，另一個100人的華人團體，正在歡迎台灣高雄市副市長楊明洲涖臨西雅圖在新星酒家舉行的晚宴，西雅圖與高雄市有27年姐妹城市的情誼。兩個活動的協調非常緊密，華州政府官員可以參加兩場晚宴，而不會錯過舞獅、握手、拍照的機會。

這要歸功於年輕一代的華埠國際區社區領袖，在兩個不同的活動地點為中國總領事和台灣副市長組織了不同的宴會，充份發揮了溝通技巧和機智。台灣社團原計劃將高雄副市長的歡迎晚宴在表爾威舉行。但有美國官員出現的重要性，因此願意改換場地。

銜接無縫的功力，讓許多來賓甚至不知道有兩個政治事件同時舉行。美國官員包括前副州長歐文（Brad Owen）、州參議員長谷川（Bob Hasegawa）和西市副市長方威武 (Mike Fong) 都蒞臨參加。有美國官方人員出席的活動是非常重要，因為它可以驗證某方的價值和重要，這對中國和台灣的外交官來說都是個考驗。長谷川和歐文也分別出席了當天中國和台灣的晚宴。出生在台灣的州眾議員Mia Gregerson則只出席了在新星酒家的活動。相同的舞獅團從一個場地轉換到另一個活動場地，這真是完美的時刻。

我們稱這個新氣象是胸懷大志、高瞻遠矚的領導力。

7/28-8/3

9個不理智的投票動機，您是否有其中的一項？

大家去投票的原因有很多，除了是公民應盡的義務與享有的權利外，它還可以顯示投票人的愚蠢、偏見、可笑，甚至是黑暗的動機。許多選民可能會有下列這些激情的表現，這是由於我們各自生活經歷和背景的不同，因此投票的決定是相當複雜的、主觀的和感情用事的。試捫心自問，作為一名選民或候選人，在取決您的候選人時，是否更多是一種情緒上的反映？

●報仇心態趨使

●為了族裔因素

●性別因素作選擇

●同情弱勢心態

●選領跑者的候選人

●選有錢的候選人

●名字造成混淆候

●先到先得

●以朋友的看法為標的

我可以繼續寫些不理智的投票動機，但關鍵的一點是，自己得明白是什麼動機驅使您投票。即使是最後一秒，您也有權改變主意。要注意的是您的投票是否遵守了您的政治信念或減損了您的政治價值。投票是難以置信的，是一個全由自己去發現心儀候選人的旅程。為了參與我們的民主，請回饋或稱讚自己成就了一項好的工作。

8/4-8/10

大家不知道的報紙出版商背後的無趣工作

最近，一位年輕的亞裔女子在社區聚會上表達了她的願望，「我想做你的工作。」她說。雖然我受寵若驚，但她的話讓我感到困惑甚於震驚。

她說她在網上讀了西華報英文版的電子報，知道我做的所有事情……我希望都是些好事。然而，她不知道我必需在採訪後做些「骯髒」工作？從字面上看，那的確是個「骯髒」和「噁心」的工作！

也許，她喜歡我們寫的報導以及對社區的影響，在這方面我們的確是份很重要的報紙；如果她羨慕我們為市長和當選官員舉辦的晚宴，那真是聽起來是個既有趣又令人興奮的活動，不是嗎？如果她欽佩我們獲頒表彰有接近100個包括新聞、藝術和社區服務的獎項，那麼是會令人對我們這家小型媒體公司印象非常深刻的；如果她發現了拜訪我們辦公室的風雲人物(Who’s Who)的人數，這對很多人來說都是很有魅力的工作！

在過去的幾十年中，我們表彰了社區領袖和有色族裔女性不計其數，這是都是些很重要的活動；超過20年每年夏天我們舉辦《青少年領袖夏令營活動》，這是項非常了不起的成就。而且，我們發表的強有力的社論，不僅去譴責醜惡和醜陋事件，同時也指出了好的令人稱讚的人與事，這對我們來說是大膽的行事，因為一些族裔媒體會迴避這些爭議，不去自找麻煩。

然而，這位年輕女士知道我之前曾收到過死亡威脅嗎？她是否意識到自2017年初以來，我是100％無薪為報紙工作，同時公司營運資金緊張？丈夫也是如此，自2016年來他一直沒有工資單？然而，他是身兼辦公室的電腦工程師、會計師和維護經理數項工作集於一身的人。

到目前為止，這位年輕女士還認為我的工作很酷嗎？是的，多年來我一直在做噩夢。我的思緒把那些噩夢變成了冒險。她還認為我的工作很酷嗎？如果仍是這樣認為，不妨找我來聊聊！

8/18-8/24

希望我們的社區還有1,000多名像余海量這樣的人

余海量（Fred Yee），他平凡而溫柔的面孔可能是騙人的。除非你和他一起工作，否則你不會看到他美麗的個性和非凡貢獻和投入的社區精神。

8月7日，余海量因心臟病發作後e在家中去世，享年67歲。

我是他的朋友和受益人之一，20世紀70年代早期在華盛頓大學我有幸與他相識，他的專業是地質學。他說服我參加一個華大地質課101來補足我的選修要求，甚至在我遇到學習困難時輔導我。

具諷刺意味的是，在他整個職業生涯中竟然是與岩石無關，而他所做的一切卻都與他對社區的熱愛和熱情有關。余海量的興趣始終如一，那就是義無反顧地從事有各種各樣的義務工作。對於余先生來說，凡事都親力親為，通過為社區服務，創造有意義的資產來實現成全社區的目標。

我遇到不同組織的不少志願者，他們都指出余海量親自招募他們，就像他招募我參加地質學課程一樣。當他做某件事時總是全身心投入，這就是他對社區的熱情，也是他利用業餘時間，招募他人做好事的一種方式。然而，他從未通過示威或撕毀他人的尊嚴作為手段，他專注的是盡可能地說服義工們，讓事情能圓滿達成。

作為大學期間仁人服務社的創始成員之一，他是將仁人從一個志願者組織轉變為一個專業的非營利機構的最大發聲的倡導者。30多年前的那次會議上我也在場，許多華人社區成員指責那時在開始時期的仁人是左翼組織時，余海量對仁人的支持立即給予該組織可信度。有次，一個老傢伙在余海量跟前投訴抱怨仁人的不是，余海量回答說：「沒錯！它是左仔(左派份子)辦的，我是仁人的義工。」很快地，一些謠言和流言蜚語就自然消聲匿跡了。現在的仁人早已經是個成熟沒有所謂派別的機構了。

余海量代表了人性最好的一面，如果他有任何缺陷，那就是他對垃圾食品的渴望。10年前他第一次心臟病發作後，他並沒有努力克制去避免吃那些不好的東西。事實上，有次，我還阻止他在房子裡過度地啃著脆脆的零食。也許，是不健康食物的胃口導致了的心臟病的發作。

我懷念余海量，他的天年被縮短了！希望有人能繼續承接他高舉的火炬！

9/22-9/28

關於美中貿易的6個誤解

誰獲得更多？是中國？是美國？

川普總統因不公平的貿易行為抨擊中國，導致他決定徵收關稅。與中國5,000億美元貿易逆差的數字，可能聽起來勢不可擋，但專家們已經證明，川普對貿易逆差的解釋已經過時，從而進一步加劇了大眾對美中貿易的誤解。

去年7月，川普聲明說：「有很長一段時間，我們和各國之間的貿易一直非常不公平……例如，中國長期以來一直在從事與收購美國知識產權和技術有關的一些不公平做法。美國貿易代表（USTR）於2018年3月22日發佈的一份廣泛報告中，記載了這些做法損害了我們的經濟和國家安全，加深了我們與中國已經存在的巨大貿易不平衡。」

日前西華報對大中華區工業公司（Greater China Industries）首席執行長張斌 (Ben Zhang)先生，和正在西雅圖訪問的中國新任駐舊金山總領事王東華，就美中貿易觀點進行了採訪。主題包括以下：

1. 如何正確導讀貿易逆差

2. 誰賺的錢最多？

3. 中國是否從美國人手中奪走了工作？

4. 川普認為貿易戰會傷害中國

5. 川普認為他將贏得貿易戰

6. 誰的犧牲更大？

王總領事表示，美國是世界上人口第三大國，與中國5,000億美元貿易逆差的數字，只佔國內生產總值的2％，對經濟的危害影響不大。王總領事說：「我們不能從表面上看待美中貿易，必需了解所有全面的角度。貿易為美國和中國帶來了互惠互利，中國不可能利用美國而自肥。」，「中國為美國投資者提供了良好的勞動力。此外，美國消費者通過中國商品擴大了消費能力。」

張斌表示：「川普認為貿易戰將使中國經濟崩潰，那是不可能的。他忘記了中國政府，已通過建設五大洲的高速列車和公路，來促進與世界其他地區的貿易。這在經濟活動中一種轉向技術的戰略。既然美國的意圖是退出跨太平洋夥伴關係和世界貿易組織，以及在歐盟和北美自由貿易協定中，要與舊貿易夥伴間制定新的規則和保護措施，這些政策最終只會減緩美國經濟的發展，反倒會將推動中國成為世界上最大的經濟體。」

張斌同時也表示，對假冒商品如手提袋、外套和手錶等，也許中國在打擊這些仿冒品方面可以做得更好。中國以竊取知識產權而聞名，微軟的Window在美國的售價為700美元，但在中國大家用相當於10美元的價格就可以獲得。在中國盜版電影也是極猖獗。我在中國時，人們只需幾塊錢就可以在街上買到各類的美國電影，中國在這些方面的整頓力度需要加強。

11/3-11/9

西雅圖華埠國際區的公共安全

西雅圖華埠國際區導航中心於去年7月使用後，從12月起就遭到許多的爭議，造成亞裔移民居民和企業主的震驚，因為附近無家可歸者日益增加的罪行，導致大家決定需採取行動要讓中心搬遷至他處，這些受影響的區內居民與企業主在上週採取了與過去作法略有不同的舉動。

位於606號12大道南的導航中心是一個收容所，為無家可歸者提供服務並安置有76張床位。儘管一年前社區反對該中心設在華埠的小西貢區，但前市長墨瑞(Ed Murray)選擇了該地點，並在社區的投入中買下了該物業。當市府宣佈中心地點時，幾乎已經是一個無法更改完成交易的狀況。當然其它的鄰里區也有無家可歸的麻煩，但並沒有設置導航中心在其內。整個西雅圖市只有一個無家可歸收容所，而華埠國際區除了有其他無家可歸的營地外，還有一個導航中心 。

僅在10月22日這一週的兩天內，社區就收集了950份簽名的請願書，要求市府重新安置該中心並與市府官員會面並參加相關會議。請願書還要求市府實施一項良好保護華埠的政策，因為犯罪已到「失控」的地步。請願者還要求在夏天晚上對南King街一帶闖空門的惡徒，增派警力進行更多的巡邏。

耆德會創始人陳馬淑儀說當被問及是否對市政官員在10月24日社區會議上的回應感到滿意時，她回答：「不滿意」。但她表示官員們在處理社區無家可歸問題上，已應付得油滑老練了。參加會議的古女士和另一位陳女士說：「華埠國際區居民不多、社區規模小，都是些低調弱勢的族群，許多是只能說有限英語的居民。我們的聲音不夠響亮，因此多次受到欺負。這個城市對無家可歸者的政策和計劃很糟糕，讓無家可歸者可以留在他們喜歡的任何地方。我想向市議會成員問問，他們是否喜歡在自己的房子或社區內建立無家可歸者的營地？」

這是華埠國際區一個不同尋常的舉動，因為社區過去是害怕與警察聯繫或打交道的，由此可見居民是多麼關心西雅圖華埠國際區的公共安全。

11/24-11/30

今年應該感謝什麼？表達創造性的感恩方式

大家有沒有想過值此感恩節之際，需要感謝那些希望你失敗的人？也許，現在是最佳更深刻想想要對這些人心存感謝之情的時候了。並以創造性的感恩方式來表達今年的感謝：

●感謝那些說你永遠不會成功的人

●在任何情況下無論歷經多麼困難都和你在一起的人

●那些你可能已經忘記的人

●感謝已逝者

●要感謝擁有的一切

●感謝意外的祝福

●感謝無名英雄

●感謝分享

如果生活平順無波，且沒有付出太多或作出任何努力，就不會知道什麼是感激之情；如果在生活中沒有做太多事情，也是無法體驗真正的感恩之情。當在挫折後遇到挫折時，可以通過自我的能力和技能超越克服挫折。不僅要珍惜結果，還要珍惜自己和在過程中幫助你的人，且珍惜你對事情前後的感受。是的，這就是感恩的回饋滋味。

每個人都可以想出創造性和實用性的方式，來感謝生活圈子裡的朋友和支持者，只需要去表達、去付出，去起而行之。