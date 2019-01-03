股市10年來表現最差

全球股市31日震盪收紅，不過這將會是10年前全球金融危機以來表現最差的一年，這種局面主要是由升息、全球貿易戰和英國脫歐所引起。

美中貿易爭端似出現轉機，因此儘管市場年底走勢動盪，部分投資人情緒依舊樂觀，全球股市在2018年最後一個交易日走高。

美股2018 年封關日收紅， 標普500指數收漲0.85%，報2506.85點；道瓊斯工業平均指數收漲1 . 1 5 %，報23327.46點；那斯達克綜合指數收漲0.77%，報6635.28點。當日，美股繼續呈現一波三折的走勢，三大股指早盤高開，開盤90分鍾後，那指和標普500大盤先後轉跌，道指漲幅收窄至百點。開盤三小時後，三大指數重新轉漲。

2018全年，標普累計下跌6.24%，道指累計下跌5.63%，那指累計下跌3.88%，均創2008年以來最大的年度百分比跌幅。那指終結六年連漲、標普和道指三年以來首次年度下跌。

本季標普5 0 0 和那指分別下跌13.97%和17.5%，這是自2008年第四季以來最差的季表現。道指創下自2009年第一季以來最糟糕行情，下跌近12%。

本季度相當大一部分損失發生在12月的暴跌中。三大股指本月都下跌了至少8.7%。道指和標普500指數也錄得1931年以來最差的12月表現，以及2009年2月以來最大的月度跌幅。