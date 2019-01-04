別了 阿拉斯加高架橋

踏入二O一九年，西雅圖市交通將進入新局面。使用了六十六年的阿拉斯加高架橋在一月十一日停用，由花巨資打造的99雙層隧道取而代之，市民拭目以待，親嚐擾釀了民生多年後的成果。

自一九五三年開始啟用以來，阿拉斯加高架橋成為西雅圖市中心海濱的交通主道，見證整個城市發展。高架橋雖然不算是古蹟，但操作了超過半世紀，每日肩負疏導交通的功能總是功不可抹，它是很多市民每日必經之路，也成為他們生活的一部份。在二月開始為期六個月的清拆工程後，高架橋將會正式成為西雅圖的歷史，也成為市民的集體回憶。

由於西雅圖城市的交通改善計劃老遠追不上城市發展的速度，要拆卸一條市中心交通主道其實是很艱巨的決定，也是一項令很多市民感到苦惱的工程。路面工程與封閉改道雖然給駕駛人士造成很大的不便，但受影響最深的莫過於在高架橋兩旁的經濟活動，工程相繼延誤令海濱旅遊區一帶靜寂了多時。商戶即使獲得部份補償，但短暫的關閉對鄰里區造成了無法估計的傷害。目前工程已接近尾聲，但還要在今年等待高架橋完全拆除後才算是盡頭，才能真正展開新的一頁。

市民會抱著「守得雲開見月明」的心態來迎接新隧道，希望在啟用後能改善西雅圖的交通流量，它也不再像高架橋那般免費為大眾服務。市民此前與日後都需要繼續付出，才能好好使用這條付費通道。