節日後處理聖誕樹須知 各市政部門提供協助莫亂棄

（本報訊）節日假期過後大家又再回到日常的生活，開始收拾或清理家中的的節日裝飾。據本地Waste Management垃圾公司資料顯示，市民在感恩或聖誕元旦日後棄置的垃圾較平常要多出百分之二十五，其中處理最糟糕的垃垃就是聖誕樹。

有見及此金郡及茨諾客米殊群的各市政府都有提供處理聖誕樹的措施。市民在拆除聖誕樹時，必先要將所有掛飾與掛燈拿掉，這些都是不能回收的東西。住在獨立屋的西雅圖居民可以由現時起至一月三十一日，按平日收集堆肥的時間將聖誕樹置於門外，住在西雅圖公寓的市民則應該與公寓經理聯絡查詢棄置方法。原則上回收聖誕樹截止日期也是一月三十一日。市民也可以將樹送到西雅圖的兩個回收站：North 及 South Seattle Transfer stations，要求協助處理。

住在西雅圖以外，於東區特別是在庫克蘭Kirkland與雷德蒙Redmond的市民，他們需要將聖誕樹幹及枝分鋸至三呎長度，然後放入庭園垃圾盒內等待垃圾公司收集，但該等地區的日期稍短，在一月十六日後就不再收集聖誕樹了。

至於金郡南部的城市如費多威Federal Way及奧爾本Auburn，收集日期更短，在一月十一日後就不再處理。市民留意上述日期，也不能隨意棄置聖誕樹，為垃圾收集公司製造麻煩。